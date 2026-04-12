Hoy será noticia. Lunes, 13 de abril

JUICIO ÁBALOS

El juicio a Ábalos se retoma con la expareja de Koldo García y el exdirector de Carreteras

Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo retoma este lunes el juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos con una jornada en la que podrían volver a salir alusiones a dinero en efectivo en la sede del PSOE, al estar citada la expareja de su exasesor Koldo García, que afirmó que fue a recoger el reintegro de gastos.

Patricia Uriz es una de las ocho testigos que escuchará el tribunal que juzga a Ábalos, su asesor y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas a entes públicos de la esfera del Ministerio de Transportes.

JUICIO KITCHEN

El juicio del caso Kitchen se reanuda con los investigadores de Asuntos Internos

Madrid (EFE).- El juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y parte de la cúpula policial del primer Gobierno del PP de Mariano Rajoy se reanuda este lunes en la Audiencia Nacional con la declaración de dos investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que elaboraron informes que han nutrido la causa.

Tras los frustrados intentos de los acusados de anular el juicio, el tribunal retoma la vista oral con una jornada en la que escuchará los pormenores de la investigación que destapó una presunta operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con documentación que guardaba del caso Gürtel que podía comprometer al partido.

VÍCTIMAS TERRORISMO

Presentación del espacio 'Víctimas Educadoras', que acercará la voz de quienes sufrieron el terrorismo

Vitoria (EFE).- Presentación del proyecto 'Víctimas Educadoras', un espacio interactivo creado por la Fundación Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

Espacio que ambas instituciones han puesto a disposición de la comunidad educativa para acercar la voz de quienes han sufrido el terrorismo, tanto de ETA, como de los GAL y el yihadismo.

TURISMO PERSPECTIVAS

CEHAT y PwV analizan la evolución del sector del alojamiento y sus perspectivas

Madrid (EFE).- La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la consultora PwV analizan este lunes la evolución del sector del alojamiento y las perspectivas para la temporada de primavera y verano.

Análisis que se produce en un contexto marcado por la tensión en Oriente Medio y su impacto en el turismo.

HUELGA MÉDICOS

Sanidad y sindicatos médicos se reúnen para negociar la desconvocatoria de la huelga

Madrid (EFE).- El Ministerio de Sanidad convoca este lunes a los sindicatos de médicos a una nueva reunión negociadora que permita la desconvocatoria de la huelga de una semana al mes que mantienen los sanitarios, que se acerca a su tercera fase, después de que hayan fracasado los intentos de una mediación.

El jueves pasado, la ministra de Sanidad, Mónica García, culpó a los sindicatos médicos de bloquear las negociaciones para terminar con la huelga contra el estatuto marco, después de que rechazaran la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) para poner fin al conflicto.

FRANCISCA CADENAS

La familia de Francisca Cadenas declara este lunes ante el juez

Almendralejo (Badajoz) (EFE).- Los tres hijos y el viudo de Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos (Badajoz) en 2017 y cuyos restos fueron encontrados el pasado mes de marzo, por cuya muerte están en prisión dos vecinos suyos, prestarán declaración judicial este lunes en el juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Allí se siguen las diligencias contra los hermanos detenidos por su desaparición y muerte por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad.

EDUARDO MENDOZA

Eduardo Mendoza presenta 'La intriga del funeral inconveniente'

Barcelona (EFE).- Eduardo Mendoza presenta este lunes en Barcelona 'La intriga del funeral inconveniente" (Seix Barral), una nueva historia de su popular detective sin nombre.

Detective que esta vez se ve atrapado en una trama financiera desencadenada por una aparentemente trivial crónica de un sepelio publicada en un diario local.

SALÓN GOURMETS

La feria de alimentación Salón Gourmets celebra su 39ª edición

Madrid (EFE).- La feria de alimentación y bebidas Salón Gourmets celebra desde es lunes su 39ª edición, en la que reunirá a más de 2.000 expositores

En ellos se presentarán 55.000 productos de calidad, en una feria que prevé recibir más de 110.000 visitantes profesionales y 15.000 compradores extranjeros.

PRADO EXPOSICIÓN

El Museo del Prado presenta la exposición 'El universo del artista ante la cámara'

Madrid (EFE).- El Museo del Prado presenta este lunes la exposición 'El universo del artista ante la cámara'.

Una exposición que explora cómo la llegada de la fotografía en el siglo XIX transformó la manera de representar, documentar y proyectar la identidad del artista y sus espacios de creación.

EL TIEMPO

Lluvia en el sureste y nieve en el norte para empezar una semana que irá mejorando

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes inestabilidad en gran parte del país con chubascos fuertes en el extremo sureste y acumulaciones significativas de nieve en zonas altas del norte peninsular, antes de una mejora progresiva del tiempo para los próximos días.

Las lluvias afectarán con mayor intensidad a zonas de Murcia, Albacete y el sur de la Comunidad Valenciana durante la mañana, con tormentas y precipitaciones significativas.

EFE

plv