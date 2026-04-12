Hoy es noticia rn españa (23:30 horas)

HUNGRÍA ELECCIONES

Pradales celebra la victoria de Magyar como buena noticia para una Europa "fuerte y unida"

Sánchez y Feijóo coinciden en celebrar la victoria de Péter Magyar en Hungría

Sánchez celebra el triunfo de Magyar en Hungría: "Hoy ganan Europa y los valores europeos"

ESPAÑA ISRAEL

Protestas en España contra la guerra en Irán en plena escalada de tensiones con Israel

Albares acusa a Israel de seguir "empecinado" en la guerra tras el alto el fuego

Montero resalta la "contundencia" del Gobierno frente a la guerra en Irán

Belarra exige a Sánchez "acciones" y no solo palabras contra los ataques de Israel

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

La flotilla zarpa simbólicamente de Barcelona y aplaza la salida hacia Gaza por mal tiempo

Una marcha apoya desde Madrid la salida de la nueva flotilla hacia Gaza

Los Comuns piden al Gobierno que mande una fragata para acompañar a la flotilla a Gaza

ELECCIONES ANDALUCÍA

Los ministros Bustinduy, García y Urtasun arroparán a Maíllo en Sevilla el 19 de abril

JUICIO ÁBALOS

El juicio a Ábalos se adentra en su época al frente de Transportes en su segunda semana

JUICIO KITCHEN

Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía, entre los primeros testigos del juicio de Kitchen

COMISIÓN SEPI

El PP cita a declarar a Montero el 20 de abril en la comisión de la SEPI en el Senado

JUAN CARLOS I

El rey emérito viaja a Vitoria para visitar un centro médico

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El PP pide parar la regularización de inmigrantes tras el dictamen del Consejo de Estado

CORTES CASTILLA Y LEÓN

Sigue la incógnita sobre los apoyos del PP para presidir las Cortes de Castilla y León

SANIDAD PÚBLICA

El Gobierno andaluz sobre las protestas:"El PSOE destrozó la sanidad pública de Andalucía"

Montero reclama un "cambio profundo" por la sanidad: "El 17M se nos va la vida en ello"

Maíllo se une a las mareas blancas en un "día clave" frente al "destrozo" sanitario

Belarra tilda de "necropolítica" la gestión sanitaria del PP en Andalucía

TIEMPO FRÍO

Domingo de ambiente invernal con desplome térmico, antes de una semana de más sol y calor

El temporal pone en aviso a once comunidades, con olas de hasta seis metros en el norte

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La negociación para un nuevo pacto salarial sigue encallada entre patronal y sindicatos

MONJAS BELORADO

Las exmonjas de Belorado un mes después del desahucio: entre Toledo y Orduña sin echar raíces

ALIMENTOS ETIQUETADO

¿Trufado o "con aroma a"? La trufa estrena un etiquetado más claro tras una buena campaña

FISCALÍA MEDIO AMBIENTE

Muere Antonio Vercher, primer fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de España

SUCESOS PAMPLONA

Se investiga la muerte de una mujer en Pamplona para determinar si hay violencia machista

Detenido un hombre tras la muerte de una mujer precipitada desde una terraza en Pamplona

SUCESOS GIPUZKOA

Aparece el cuerpo sin vida de una mujer en una playa de Gipuzkoa

SUCESOS ESCALADOR

Muere un escalador y otro herido crítico al caerles piedras cuando ascendían en Montserrat

ESTHER LÓPEZ

La Guardia Civil inspeccionará un zulo por su posible relación con crimen de Esther López

SEGURIDAD DETENCIÓN

Detienen en Palencia a una banda "fantasma" de ladrones de joyas de origen italiano

SUCESOS LA GOMERA

Dos altas y cuatro personas continúan ingresadas tras el accidente de guagua en La Gomera

El tacógrafo y los testimonios centran la investigación del accidente en La Gomera

TRÁFICO ACCIENTES

Siete fallecidos en otros tantos accidentes en las carreteras este fin de semana

Cuatro heridos al colisionar un coche de la Guardia Civil y un turismo en Cuenca

SUCESOS GUADALAJARA

Mueren dos hombres tras la caída de un parapente en Alarilla (Guadalajara)

SUCESOS APUÑALAMIENTO

Prisión para el detenido por el crimen de un niño en Villanueva de la Cañada (Madrid)

SUCESOS MURCIA

Localizada en buen estado la niña de dos años desaparecida en Murcia desde final de marzo

ESPECTÁCULOS DANZA

Antonio Banderas y Lucía Lacarra convierten el puerto de Málaga en un escenario de danza

PINTURAS SIJENA

Sijena cree temerario acusar a Aragón y a la jueza de querer destruir las pinturas murales

(Texto enviado a las 12:25; 641 palabras)

MANU GUIX (Entrevista)

Manu Guix: "Muchas veces la gente me menosprecia por no cantar en castellano"

ROSALÍA GIRA

Expectación ante el "día R" en Barcelona: Cuenta atrás para ver a Rosalía en el Sant Jordi

TOROS LAS VENTAS

Esfuerzos sin eco y sin premio de la terna con una negada primera novillada en Madrid

EFE

nac/amd