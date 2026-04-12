Hoy es noticia rn españa (23:30 horas)

HUNGRÍA ELECCIONES
Pradales celebra la victoria de Magyar como buena noticia para una Europa "fuerte y unida"
Sánchez y Feijóo coinciden en celebrar la victoria de Péter Magyar en Hungría
Sánchez celebra el triunfo de Magyar en Hungría: "Hoy ganan Europa y los valores europeos"
ESPAÑA ISRAEL
Protestas en España contra la guerra en Irán en plena escalada de tensiones con Israel
Albares acusa a Israel de seguir "empecinado" en la guerra tras el alto el fuego
Montero resalta la "contundencia" del Gobierno frente a la guerra en Irán
Belarra exige a Sánchez "acciones" y no solo palabras contra los ataques de Israel
ISRAEL PALESTINA FLOTILLA
La flotilla zarpa simbólicamente de Barcelona y aplaza la salida hacia Gaza por mal tiempo
Una marcha apoya desde Madrid la salida de la nueva flotilla hacia Gaza
Los Comuns piden al Gobierno que mande una fragata para acompañar a la flotilla a Gaza
ELECCIONES ANDALUCÍA
Los ministros Bustinduy, García y Urtasun arroparán a Maíllo en Sevilla el 19 de abril
JUICIO ÁBALOS
El juicio a Ábalos se adentra en su época al frente de Transportes en su segunda semana
JUICIO KITCHEN
Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía, entre los primeros testigos del juicio de Kitchen
COMISIÓN SEPI
El PP cita a declarar a Montero el 20 de abril en la comisión de la SEPI en el Senado
JUAN CARLOS I
El rey emérito viaja a Vitoria para visitar un centro médico
SOCIEDAD INMIGRACIÓN
El PP pide parar la regularización de inmigrantes tras el dictamen del Consejo de Estado
CORTES CASTILLA Y LEÓN
Sigue la incógnita sobre los apoyos del PP para presidir las Cortes de Castilla y León
SANIDAD PÚBLICA
El Gobierno andaluz sobre las protestas:"El PSOE destrozó la sanidad pública de Andalucía"
Montero reclama un "cambio profundo" por la sanidad: "El 17M se nos va la vida en ello"
Maíllo se une a las mareas blancas en un "día clave" frente al "destrozo" sanitario
Belarra tilda de "necropolítica" la gestión sanitaria del PP en Andalucía
TIEMPO FRÍO
Domingo de ambiente invernal con desplome térmico, antes de una semana de más sol y calor
El temporal pone en aviso a once comunidades, con olas de hasta seis metros en el norte
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La negociación para un nuevo pacto salarial sigue encallada entre patronal y sindicatos
MONJAS BELORADO
Las exmonjas de Belorado un mes después del desahucio: entre Toledo y Orduña sin echar raíces
ALIMENTOS ETIQUETADO
¿Trufado o "con aroma a"? La trufa estrena un etiquetado más claro tras una buena campaña
FISCALÍA MEDIO AMBIENTE
Muere Antonio Vercher, primer fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de España
SUCESOS PAMPLONA
Se investiga la muerte de una mujer en Pamplona para determinar si hay violencia machista
Detenido un hombre tras la muerte de una mujer precipitada desde una terraza en Pamplona
SUCESOS GIPUZKOA
Aparece el cuerpo sin vida de una mujer en una playa de Gipuzkoa
SUCESOS ESCALADOR
Muere un escalador y otro herido crítico al caerles piedras cuando ascendían en Montserrat
ESTHER LÓPEZ
La Guardia Civil inspeccionará un zulo por su posible relación con crimen de Esther López
SEGURIDAD DETENCIÓN
Detienen en Palencia a una banda "fantasma" de ladrones de joyas de origen italiano
SUCESOS LA GOMERA
Dos altas y cuatro personas continúan ingresadas tras el accidente de guagua en La Gomera
El tacógrafo y los testimonios centran la investigación del accidente en La Gomera
TRÁFICO ACCIENTES
Siete fallecidos en otros tantos accidentes en las carreteras este fin de semana
Cuatro heridos al colisionar un coche de la Guardia Civil y un turismo en Cuenca
SUCESOS GUADALAJARA
Mueren dos hombres tras la caída de un parapente en Alarilla (Guadalajara)
SUCESOS APUÑALAMIENTO
Prisión para el detenido por el crimen de un niño en Villanueva de la Cañada (Madrid)
SUCESOS MURCIA
Localizada en buen estado la niña de dos años desaparecida en Murcia desde final de marzo
ESPECTÁCULOS DANZA
Antonio Banderas y Lucía Lacarra convierten el puerto de Málaga en un escenario de danza
PINTURAS SIJENA
Sijena cree temerario acusar a Aragón y a la jueza de querer destruir las pinturas murales
(Texto enviado a las 12:25; 641 palabras)
MANU GUIX (Entrevista)
Manu Guix: "Muchas veces la gente me menosprecia por no cantar en castellano"
ROSALÍA GIRA
Expectación ante el "día R" en Barcelona: Cuenta atrás para ver a Rosalía en el Sant Jordi
TOROS LAS VENTAS
Esfuerzos sin eco y sin premio de la terna con una negada primera novillada en Madrid
EFE
nac/amd