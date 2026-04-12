Gout Gout mejora a Usain Bolt y bate el récord mundial junior de 200 metros

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El australiano Gout Gout, de 18 años, batió este domingo, en la final de los 200 metros de los campeonatos nacionales disputados en Sidney, el récord mundial de la distancia en categoría junior con un tiempo de 19.67, mejorando la marca que el jamaicano Usain Bolt llegó a tener a su edad.

El joven atleta australiano, apodado 'el hijo de Bolt' por su parecido con la leyenda jamaicana, está rompiendo todos sus registros a su corta edad. Usain Bolt corrió con 18 años los 200 metros en 19.99, un crono rebasado por Gout Gout hasta esos 19.67, mejorando su propio récord nacional que era de 20.02 en Ostrava (República Checa) en 2025.

Gout, tercero de siete hermanos, nació en Ipswich (Queensland) en 2007, después de que sus padres llegaran desde Sudán del Sur. El atletismo está siendo su pasaporte a la fama y su modo de vida. Ha firmado un contrato millonario con Adidas de más de seis millones de dólares hasta 2032, año en el que se celebrarán los Juegos en su país, en Brisbane, y que seguramente sean especiales para él. EFE