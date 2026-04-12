Giráldez revoluciona su once y Almada da continuidad al que venció al Sevilla

Vigo, 12 abr (EFE).- Claudio Giráldez revoluciona el once del Celta para medirse este domingo al Real Oviedo, en el que el uruguayo Guillermo Almada da continuidad al equipo titular que formó ante el Sevilla.

El técnico celeste apuesta de inicio por un doble pivote inédito con el uruguayo Matías Vecino y el futbolista del filial Andrés Antañón, mientras que en ataque sitúa a Fer López y Williot Swedberg por detrás de Pablo Durán.

Por su parte, el técnico del Oviedo repite el once que formó en la victoria ante el Sevilla, con Reina y Fede Viñas formando pareja en la delantera y un centro del campo con Thiago, Sibo, Fonseca e Ilyas Chaira.

Alineaciones:

Celta: Radu; Núñez, Aidoo, Marcos; Rueda, Matías Vecino, Andrés Antañón, Carreira; Fer López, Williot y Pablo Durán.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López; Thiago, Sibo, Fonseca, Ilyas Chaira: Reina y Fede Viñas. EFE

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