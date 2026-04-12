Gerard Gumbau: "Tenemos que cambiar el chip para pasar de ronda"

Palma, 12 abr (EFE). - El futbolista del Rayo Vallecano, Gerard Gumbau, alertó tras la derrota contra el de que el equipo tiene que "cambiar el chip para pasar de ronda", en referencia a la eliminatoria europea contra el AEK Atenas.

"Este año está siendo muy mental en todos los partidos, necesitas cambiar el chip, luego en Europa disfrutas con la afición y tenemos que cambiarlo para pasar de ronda", admitió tras el partido.

"La efectividad en las áreas, con poco nos han sentenciado, nos hemos podido enganchar en el inicio de la segunda parte con un gol que nos diese energía, nos han castigado a balón parado otra vez, lo hemos intentado pero no ha podido ser", declaró sobre las claves de la derrota.

"No creo que estuviéramos fuera del partido en ningún momento, son fuertes a balón parado y eso nos ha condicionado", dijo en defensa del equipo a nivel de actitud.

Por último, el centrocampista sí que fue autocrítico con la velocidad que encajaron el segundo gol: "Ahí tendríamos que haber estado más fuertes mentalmente, podemos encajar uno pero no podemos recibir otro a los pocos minutos", sentenció.

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