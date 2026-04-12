Gamarra: "Merecemos otro Gobierno tras ver al sanchismo, a todos los hombres del presidente, en el banquillo"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado este domingo en Logroño que "está claro que los españoles merecemos otro Gobierno a la vista de la agenda judicial que ya ha comenzado y de la semana en el Tribunal Supremo donde hemos podido ver cómo el sanchismo se sienta en el banquillo".

"Porque quienes están siendo juzgados son todos los hombres del presidente. Y queda muy claro a la hora de analizar estas primeras sesiones del juicio en el Tribunal Supremo. Y es que más allá de los detalles cutres, soeces, que la sociedad española no merece, lo que está claro es que hay que ir a lo esencial de lo que se está juzgando. Y se juzga al sanchismo", ha afirmado a los medios de comunicación.

En una comparecencia ante los periodistas momentos antes de participar en diversas celebraciones de las Fallas que se están desarrollando este fin de semana en la capital riojana, la responsable 'popular' ha incidido en que "lo que ha quedado demostrado es que el sanchsmo está conformado por una panda, aquellos que viajaban en el Peugeot, que llegaron corrompidos al poder mientras hacían ondear la bandera de la regeneración".

Porque, en sus palabras, "lo esencial aquí no son las anécdotas de algunos testigos que podemos analizar, sino sobre todo lo esencial es que el sanchismo utiliza lo público en beneficio personal y particular, y así han actuado con las empresas públicas, viendo no sólo cómo enchufaban a las amigas, sobrinas, o llamémosles como queramos, sino que ni tan siquiera iban a trabajar".

"Podemos ver -ha añadido- cómo han aprovechado no solo las empresas públicas, sino las licencias públicas, la obra pública, las licitaciones públicas, la televisión pública, el CIS, en definitiva, todo aquello que han tenido a su alcance. Incluso podemos hablar de másters o cátedras de universidades que también eran públicas".

Para Gamarra, "en definitiva, esto es el sanchismo y esto es lo que está siendo juzgado en su conjunto, porque esta es la primera de la decena de causas que tiene abierta el sanchismo, porque ahí están las declaraciones de Jessica, de Claudia o de las señoras Pano, pero la clave de todo ello es que sus declaraciones son la punta del iceberg".

Una situación, ha afirmado, que va a continuar en el Tribunal Supremio que, con la declaración de diversos testigos, "nos permitirán seguir el dinero, de dónde procedía y a dónde ha ido todo ese dinero que entraba en Ferraz que parece ser que apuntan a rescates de Air Europa, a licencias de hidrocarburos para poder llevar a cabo fraudes a la hacienda pública".

"Esto es lo que está siendo juzgado. En esencia, esto es el sanchismo", ha insistido Gamarra, quien ha subrayad que "lo esencial, lo que realmente importa es esta manera de llegar al poder ya de manera corrupta, pero para desde ahí poder utilizar lo público en beneficio propio".

RÉCORD DE RECAUDACIÓN.

Para la responsable del PP, "y mientras todo esto ocurría en el Gobierno de Pedro Sánchez, con los hombres del presidente, no hay que olvidar que también se cantaba 'bingo' en el récord de recaudación", algo que lleva aparejado que en "estos momentos los españoles estén presentando la declaración del IRPF más alta de la historia, es decir, que los españoles pagan más impuestos que nunca".

"¿Y para qué lo pagan? -se ha preguntado Cuca Gamarra- Pues al final porque el sanchismo, la corrupción del sanchismo, necesita dinero. Y ese dinero está yendo para esto".

Como ejemplos, ha mencionado que "estamos viendo cómo los españoles no llegan a final de mes; están los españoles viendo cómo si viajan por las carreteras de España no están mantenidas; estamos cómo accidentes como el de Adamuz podrían haberse evitado si se hubieran prestado atención a las alertas; o cómo hemos vivido ya justo hace un año un apagón".

En definitiva, ha sentenciado, "pagamos impuestos para pagar la corrupción y en detrimento de unos servicios públicos de calidad". Por eso, ha asegurado que "hace falta cambio, el cambio que el PP promete y plantea a los españoles, que es que se puede tener un gobierno limpio, se pueden pagar menos impuestos, se pueden cuadrar las cuentas y se pueden garantizar unos servicios públicos de calidad".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Pero Cuca Gamarra ha subrayado que, ante la situación judicial, "no hay que olvidar que más allá de las responsabilidades penales hay responsabilidades políticas, y aquí nadie está asumiendo responsabilidades políticas".

"Está el Partido Socialista, que está escondido. Pero están también los complacientes socios del sanchismo. Están todos callados, por lo tanto, están siendo cómplices de todo esto", ha incidido la responsable 'popular'.

Y, en este marco, ha hecho especial hincapié en "dónde está Pedro Sánches, el absolutamente de todo, porque todos los que están siendo juzgados, todos los que están siendo investigados, son los hombres del presidente". "¿Y qué ha hecho? Huir. En China. La visita oficial empieza el martes, pero ya está allí, de vacaciones o a saber qué está haciendo", ha lamentado.

En definitiva, ha dicho, "exigimos responsabilidades políticas no solo al presidente del Gobierno y a su partido, sino que se lo exigimos a los socios del sanchismo, a todos estos que están callados y escondidos".

"A los que, ante el espectáculo que estamos viendo, las confesiones y las declaraciones que se están llevando a cabo en sede judicial, callan y otorgan y respaldan, como respaldaron aquella moción de censura que hoy sabemos todos que ya respondía a una panda que llegaban corruptos al poder y con el único objetivo de seguirse beneficiando de lo público y de lo común", ha concluido.