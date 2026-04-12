Espana agencias

Franziska Koch impide el gran sueño de Marianne Vos en la Roubaix

Guardar

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- La doble campeona de Alemania Franziska Koch (FDJ Suez) se ha impuesto en la sexta edición de la Paris-Roubaix Femmes Hauts-de-France disputada entre Denain y el Velódromo André-Pétrieux, con un recorrido de 143.1 km, superando al esprint a una de las grandes favoritas, la neerlandesa Marianne Vos (Visma).

En un final muy apretado, emocionante, Koch ganó la partida por velocidad a la triple campeona del Mundo Vos, quien no pudo añadir a su palmarés de 258 victorias el monumento de los adoquines.

Franzisca Koch (Mettmann, 25 años) fue un rayo en el velódromo de Roubaix, donde alzó los brazos por escaso margen. Marcó un tiempo de 3h.30.14, a una media de 40,8 km/hora, impidiendo el sueño de Marianne Vos. Tercera plaza para la defensora del título, Pauline Ferrand Prévot, a 6 segundos. Otra de las grandes candidatas, la belga Lotte Kopecky, entró cuarta a 1.30 minutos.

Una prueba dura, con batalla desde el inicio en Deinze que empezó a resolverse con una escapada definitiva a 44 km de meta, cuando aún restaban 8 tramos adoquinados. Cuatro de las favoritas quedaron delante, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, su compañera neerlandesa del Visma Marianne Vos, la Húngara Blanka Vas (SD Wors) y la alemana Franziska Koch (FDJ).

En Camphin-en-Pévèle atacó Koch con determinación, pero no pudo evitar la compañía de las dos corredoras del Visma, formando una mayoría interesante para sus intereses. Dos contra una por el título monumental del "Infierno del Norte".

El trío mantuvo una cómoda diferencia en torno al minuto, las tres pasaron si novedad por el legendario Carrefour de L'Arbre y todo indicaba a resolución al esprint. Pero lo intentó Koch a 4,4 de meta para evitar jugársela con Vos por velocidad.

Con el acelerón soltó a Ferrand Prevot, no a Vos, pero la francesa enlazó poco antes de entrar en el velódromo. Ya dentro, Ferrand trató de lanzar a su compañera, pero la reacción de la alemana fue inmediata. Vos y Koch a la par, un duelo precioso que se llevó la germana. El cuarto triunfo para su palmarés, y el más importante. Un monumento. EFE

Últimas Noticias

Ponsarnau: "Los hemos respetado tanto que hemos dejado de respetarnos a nosotros mismos"

Infobae

El Oviedo gana al descanso con goles de Alberto Reina y Fede Viñas (0-2)

Infobae

Íñigo Pérez: "No hay que autoengañarse, hay que separar lo del jueves y lo de hoy"

Infobae

La rivalidad Alcaraz-Sinner se acerca a la del Big Trhee con ventaja para el español

Infobae

Vedat Muriqi, tras superar a Samuel Eto'o: "Gracias a todos por cumplir uno de mis sueños"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones en Hungría: cierran las urnas con una participación histórica y la posibilidad de un cambio de Gobierno tras 16 años de Orbán

Elecciones en Hungría: cierran las urnas con una participación histórica y la posibilidad de un cambio de Gobierno tras 16 años de Orbán

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

Un bar despide a un camarero por beberse una cerveza en horario laboral: es improcedente por falta de pruebas y tienen que readmitirlo o pagarle 5.272 euros

María Jesús Montero está llamada a comparecer en el Senado en plena precampaña andaluza: “Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas”

Los cazaminas de España que podrían ayudar en el estrecho de Ormuz: seis buques de fibra de vidrio, sonar avanzado y drones submarinos

ECONOMÍA

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

Qué pasa si se acaba el combustible para los aviones: billetes más caros, menos oferta de vuelos y cancelaciones selectivas

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”