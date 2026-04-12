Espana agencias

Fede Viñas: "Estamos trabajando muy fuerte para conseguir la permanencia"

Guardar

Vigo, 12 abr (EFE).- El uruguayo Fede Viñas, autor de dos de los tres goles del Real Oviedo en su victoria ante el Celta, destacó la importancia del triunfo logrado en Balaídos porque sus rivales directos también habían hecho los deberes en sus partidos.

“Fue una fecha en la que todos los que estamos peleando por esa permanencia, ganaron todos. Nos tocaba a nosotros hacer ese trabajo que era ganar y lo hicimos. Por eso, a nuestra gente decirle que confíe, que nosotros estamos dejándolo todo, trabajando muy fuerte para conseguir esa permanencia”, comentó.

El charrúa destacó el gran partido que firmó su equipo frente al Celta: “Se nos dio un partido redondito y contra un equipo de mucha jerarquía. Estoy muy contento por la victoria y también por los goles”.

El atacante del Oviedo, donde juega cedido por el Club León de México, ya suma nueve tantos en LaLiga: “Estoy muy contento por los goles. Hoy me toca estar en Oviedo, así que dejo todo por esta camiseta y por la institución”.

“Aquí cuesta un poquito más marcar porque somos un recién ascendido, pero yo me enfoco en trabajar y luchar por mis compañeros Hoy nos vamos felices con tres puntos para casa”, sentenció. EFE

dmg/jl

Últimas Noticias

Perera, Talavante y Juan Ortega salen a hombros en una buena tarde de toros

Infobae

Rahm: "Son tres años seguidos llegando al domingo sin opciones de nada"

Infobae

Scariolo: “La prioridad es llegar con frescura al playoff de Euroliga”

Infobae

Porfi Fisac: “No me he sentido feliz en casi ningún momento del partido”

Infobae

Los Pumas, del costarricense Keylor Navas, vencen a Mazatlán y suben al cuarto lugar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 78% escrutado

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 78% escrutado

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

Un bar despide a un camarero por beberse una cerveza en horario laboral: es improcedente por falta de pruebas y tienen que readmitirlo o pagarle 5.272 euros

María Jesús Montero está llamada a comparecer en el Senado en plena precampaña andaluza: “Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas”

Los cazaminas de España que podrían ayudar en el estrecho de Ormuz: seis buques de fibra de vidrio, sonar avanzado y drones submarinos

ECONOMÍA

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

Qué pasa si se acaba el combustible para los aviones: billetes más caros, menos oferta de vuelos y cancelaciones selectivas

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”