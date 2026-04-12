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Fallece un conductor tras una salida de vía con su vehículo en San Cibrao (Ourense)

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Santiago de Compostela, 12 abr (EFE).- Un conductor ha fallecido este domingo tras una salida de vía con su vehículo en San Cibrao das Viñas (Ourense), según informa el servicio de emergencias 112 Galicia, que recibió el aviso a través del smartphone de la víctima.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 227 de la carretera OU-525, a su paso por la parroquia de Noalla.

La alerta inicial saltó en el 112 Galicia alrededor de las 06:20 horas a través del aviso de un smartphone y los gestores de emergencias intentaron establecer contacto con el propietario del teléfono sin éxito.

Minutos después el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 confirmaba la existencia de una salida de vía en el punto indicado por el dispositivo.

Una vez en el lugar del accidente, los equipos de intervención comprobaron que el conductor era el único ocupante del vehículo y que se encontraba atrapado en su interior.

Tras proceder a la retirada de las puertas traseras para acceder al habitáculo y liberar el cuerpo, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. EFE

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