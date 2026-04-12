Fàbregas elogia a sus jugadores, aunque reconoce los errores "propios de un equipo joven"

Roma, 12 abr (EFE).- El entrenador del Como 1907, el español Cesc Fàbregas, afirmó este domingo, tras la derrota ante el Inter de Milan (3-4) en un partido en el que mostró buen nivel pero no logró la victoria, que sus jugadores evidenciaron "un gran carácter", aunque con errores "propios de un equipo joven", contra uno "que no perdona nada".

"Mi equipo me ha demostrado que es un equipo capaz, con ganas, con coraje, que incluso perdiendo ha demostrado un gran carácter. Cometimos errores propios de un equipo joven, de un equipo que debe aprender muchas cosas y contra el que estos equipos no te perdonan nada", afirmó a DAZN tras el encuentro de este domingo.

El español añadió que los jugadores "se merecen grandes elogios" pese al resultado y que al final "la fuerza" del Inter de Milan, que está líder con una diferencia de nueve puntos respecto al segundo, "es notable": "Lo importante para mí es el coraje y las ganas de estos chicos de mejorar y de competir contra cualquiera que tengamos enfrente", defendió.

"Hace dos años, si me dices que estaríamos en este momento, te diría que es difícil o que está lejos. Para mí, jugar contra el Inter antes era quizás pedirle a la dirección jugar un partido amistoso. Y hoy estamos jugando un partido importante", agregó.

Y concluyó que "el equipo lo dio todo". "Lo intentamos todo. Una lástima el resultado", recalcó.

El Como cayó ante el Inter de Milan en el duelo correspondiente a la trigésima segunda jornada de la Serie A, tras un partido frenético en el que los de Fàbregas, liderados por el argentino Nico Paz, pusieron contra las cuerdas al líder de la clasificación, que se acerca al 'Scudetto'.

El equipo del norte de Italia, equipo revelación de la liga italiana esta temporada, se encuentra en quinta posición, a dos puntos del Juventus y en plena pelea por los puestos de "Liga de Campeones". EFE