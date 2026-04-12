Expectación ante el "día R" en Barcelona: Cuenta atrás para ver a Rosalía en el Sant Jordi

Barcelona, 12 abr (EFE).- Los fans de Rosalía que atesoran entradas para alguno de los cuatro conciertos del 'Lux' Tour en el Palau Sant Jordi de Barcelona, los días 13, 15, 17 y 18 de abril, aguardan impacientes el esperado momento de presenciar en directo el espectáculo de la artista catalana en su ciudad.

Aunque muchos de los asistentes han comprobado con antelación en redes sociales y crónicas de anteriores conciertos cómo se desarrollará el espectáculo, el orden de temas, el vestuario o la puesta en escena, todos esperan que tenga preparada alguna sorpresa para la capital catalana.

Sílvia Pérez Cruz o la propia Escolania de Montserrat, que formaron parte, entre muchos otros artistas, de las colaboraciones del nuevo disco, podrían colarse en las citas en Barcelona, a las que Rosalía ha invitado, además, a amigos de infancia o de su etapa de formación y de despegue.

¿A quién invitará en Barcelona a 'confesarse'?

En los conciertos en Madrid, parte de la emoción de los asistentes era descubrir quién acudiría a "confesarse" con Rosalía antes de que la cantante entonara 'La Perla', ese dardo musical que todo el mundo entiende que dedica a sus peores ex y con el que enfatizan los seguidores.

Durante las cuatro citas en la capital española se subieron al confesionario del escenario (en 'Lux' todo lleva implícito el universo religioso) la youtuber 'Soy una pringada', las cantantes Aitana y Métrica y la 'influencer' Shannis.

Viajes a Barcelona y accesos a Montjuïc

A las cuatro noches de concierto en Barcelona acudirán tanto fans de la ciudad como del resto de España y del mundo, unos desplazamientos a los que han contribuido agencias de viajes y operadores con 'packs' Rosalía que incluyen entrada y hotel.

Según la web de viajes en tren Trainline, los viajes en ferrocarril con destino a la ciudad registraron para esos días un aumento del 11% en comparación con el mes anterior desde el inicio de la venta de entradas.

En cuanto al acceso al recinto para presenciar los conciertos en el Sant Jordi, que arrancarán a las 20.30 horas, el ayuntamiento aconseja optar por el transporte público y TMB recuerda que se puede acceder al Palau con las líneas 13, 23, 55, 125 y 155 de bus.

Asimismo, habrá un servicio especial de autobuses lanzadera, desde la plaza de Espanya, para subir al recinto del Sant Jordi, entre las 18.00 y las 20.30 horas, un refuerzo que también se desplegará a la salida, cuando finalicen los conciertos.

El metro permite llegar a la Plaza de Espanya de la capital catalana con las líneas L1 y L3.

El lunes y el miércoles el metro circulará hasta la medianoche, el viernes hasta las 2 de la madrugada y el sábado, de forma ininterrumpida durante toda la noche. EFE