El vizcaíno Jon Berastegui gana el Trofeo Azqueta en El Abra de Getxo

Bilbao, 12 abr (EFE).- El vizcaíno Jon Berastegui (Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club) fue el ganador de la clase ILCA 6 del XXIV Trofeo José Luis Azqueta de vela ligera disputado en aguas del Abra de Getxo con la participación de un centenar de regatistas de clubes asturianos, cántabros y vascos.

En una jornada sin la lluvia que acompañó a la flota el sábado y con vientos del nor-noroeste de 10 nudos de fuerza Berastegui se impuso a sus compañeros en el club de Las Arenas Gaspar Gallinger, segundo, y Martín Bueno, tercero.

En el resto de clases Paul Ganuza (Real Club Náutico San Sebastián) fue primero en ILCA 4; Nerea Cereceda (CN Álava) y Jose Mari Martínez (RCMA-RSC) se impusieron en 420; y Danel Orbegozo y Unai Ipiña (RCN San Sebastián) en FEVA. EFE

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