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El PP pide parar la regularización de inmigrantes tras el dictamen del Consejo de Estado

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Logroño, 12 abr (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se ha preguntado este domingo "qué más tiene que ocurrir" para que el Gobierno dé marcha atrás en la regularización "masiva" de inmigrantes y ha pedido "parar este despropósito" tras el dictamen del Consejo de Estado.

En declaraciones a los periodistas en Logroño, Gamarra ha indicado que su partido solo conoce por los medios de comunicación lo relacionado con el dictamen del Consejo de Estado sobre el proceso de regularización extraordinaria, que concederá permiso de residencia a cerca de medio millón de migrantes que viven en España sin papeles.

La dirigente del PP ha indicado que esta regularización pone en cuestión la seguridad en España y cuenta con el rechazo no solo de la mayoría del Congreso, sino de Europa y ahora también con "graves observaciones" por parte del Consejo de Estado.

Por ello, "ante tal despropósito, que pone en cuestión la seguridad en nuestro país, que conduce a que el camino de la ilegalidad sea el camino para venir a nuestro país, solo queda un camino, que es parar este despropósito", ha subrayado.

El dictamen del Consejo de Estado, publicado por varios medios, pide que se considere como máxima prioridad una "rigurosa" acreditación de la carencia de antecedentes penales como requisito fundamental.

Para el Consejo de Estado resulta "inadecuada" la mera declaración  responsable que prevé el texto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones porque "permite relajar injustificadamente" la diligencia que se debe exigir a los beneficiarios y abre la puerta a prácticas "poco rigurosas e incluso irregulares" en el cumplimiento de un requisito exigido por la Ley de Extranjería.

Por tanto, el Consejo de Estado aconseja que mientras no se aporte el informe que acredite que se carece de antecedentes penales los procedimientos deben quedar en "suspenso" y así debería quedar reflejado en la proyectada reglamentación.

La acreditación sobre los antecedentes penales es la principal objeción que hace el informe al decreto y va en la misma línea de los reparos al mismo que ya hizo la secretaría general técnica del Ministerio de Interior.

El dictamen del Consejo de Estado, que no es vinculante, establece este aspecto como observación de "carácter esencial" y pide que se suprima esta excepción que el proyecto del Gobierno prevé a la necesidad de acreditar que se carece de antecedentes en el país de origen o de previa residencia de los solicitantes.

En cuanto a otra de las objeciones que había hecho el Ministerio del Interior, sobre el uso de documentos caducados, como el pasaporte, señala que es "claramente recomendable" que el proceso al que se aplicará la proyectada reglamentación se destine a personas provistas de documentos identificadores en vigor, excluyendo, por tanto, a quienes sólo disponen de documentos caducados.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han subrayado que el Consejo de Estado "avala" y "respalda" la aprobación con carácter urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería para dar comienzo al procedimiento de regularización extraordinaria.

Al mismo tiempo, afirman que el Gobierno está trabajando para incorporar las recomendaciones del dictamen, y así aprobar el texto definitivo en Consejo de Ministros lo antes posible.

Las mismas fuentes recuerdan que en todo momento carecer de antecedentes penales ha sido uno de los requisitos ineludibles, así como tener un plazo para demostrarlo, y que se exige no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. EFE

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