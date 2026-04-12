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El PP cita a declarar a Montero el 20 de abril en la comisión de la SEPI en el Senado

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Madrid, 12 abr (EFE).- El PP ha citado a declarar a la secretaria general del PSOE andaluz y ex vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el próximo lunes 20 de abril en la Comisión de Investigación sobre la SEPI en el Senado, en plena precampaña a las elecciones andaluzas.

El Partido Popular ha informado este domingo de la citación en un comunicado en el que ha acusado a Montero de ser la "directora de esa sucursal", en referencia a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y el "nexo corruptor entre todas las tramas de corrupción sanchista".

La exvicepresidenta Montero, señala el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, tendrá que explicar en el Senado "cómo se convirtió la SEPI en el centro de operaciones de la corrupción sanchista".

La comisión del Senado que investigará presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI esta semana con varias sesiones y comparecencias previstas, entre ellas la de su expresidente Vicente Fernández, imputado por la Audiencia Nacional en la trama del llamado caso Servinabar o caso Leire Díez.

El PP ya había advertido de que iba a citar a Montero y ha elegido el 20 de abril para que la comparecencia se produzca, diez días antes de que el jueves 30 de abril a media noche empiece la campaña de las elecciones de Andalucía, que se celebrarán el 17 de mayo con Montero como candidata socialista.

En el comunicado, el PP ha acusado a Montero de ser la "vicepresidenta de las mordidas" y la "máxima dirigente" de una SEPI que ha llevado a empresas que eran punteras como Correos a números rojos, rescató a Air Europa "de manera sospechosa" y a Plus Ultra "de manera sorprendente", "cobijó a la fontanera Leire Díez", contrató con Servinabar y "tiene a muchas de sus empresas investigadas por malversación y contratos amañados".

La creación de la comisión de investigación sobre la SEPI fue aprobada por el pleno del Senado, a propuesta del grupo popular, el pasado 15 de enero, con el apoyo del PP, UPN y Vox y los votos en contra del PSOE, mientras que el resto de grupos parlamentarios no participaron en la votación.

El ámbito de investigación gira en torno a cómo se ha gestionado el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (más de 2.600 millones de euros a unas 28 empresas), si este se aprovechó para favorecer a determinados grupos y si la sociedad estatal fue utilizada como canal de influencia o de enriquecimiento ilícito.

El PP pretende también incidir en si los rescates de empresas como Plus Ultra o Air Europa se justificaron técnica y políticamente o si se aprovecharon para canalizar favores al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro o a terceros. EFE

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