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El Oviedo golea al Celta y sueña con la permanencia

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Vigo, 12 abr (EFE).- El Real Oviedo alimentó este domingo su sueño de lograr la permanencia en LaLiga con una goleada frente al Celta (0-3) en Balaídos, donde firmó un partido muy serio a nivel defensivo y supo explotar cada regalo defensivo del rival para superar en tres ocasiones a Radu -doblete de Fede Viñas y otro, el primero, de Reina. EFE

dmg/arh

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