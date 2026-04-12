El Oviedo gana al descanso con goles de Alberto Reina y Fede Viñas (0-2)

Vigo, 12 abr (EFE).- Un gol de Alberto Reina nada más arrancar el encuentro y otro de Fede Viñas en el último suspiro del primer tiempo permiten al Real Oviedo mandar al descanso del partido que disputan esta tarde en Balaídos (0-2), donde Aarón Escandell, con una doble parada a los disparos de Andrés Antañón y Fer López, evitó el empate celeste en el minuto 14. EFE
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