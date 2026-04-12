El keniano Micah Kiptoo se impone a la lluvia y el viento en la XIX Maratón de Zaragoza

Zaragoza, 12 abr (EFE).- Micah Kiptoo (2:17:32) se ha impuesto este domingo en la XIX edición del Maratón Mann Filter de Zaragoza, una cita deportiva que, a pesar haber estado marcada por la lluvia y el viento, ha congregado a 9.500 participantes.

El maratón había preparado para este año 42 kilómetros renovados, con un circuito menos duro, pero las condiciones meteorológicas han añadido dificultad a la prueba.

En ella, Mikel García Escocia ha quedado en segundo lugar (2:27:43), a pesar de las molestias musculares que ha padecido, mientras que el marroquí Mohamed El Talhaoui (2:28:42) ha completado el podio.

La etíope Ayantu Gemechu (2:36:09) ha dominado de forma incontestable la prueba femenina, seguida de la keniana Melan Chepleting Miskikhu (2:45:03) y la aragonesa Mercedes Monzón, que junto con Mikel García Escocia, fueron los que se hicieron con el premio especial al mejor aragonés que entrega Quirónsalud.

En total, 1.572 participantes se han convertido en 'finishers' de esta nueva edición del maratón zaragozano, la más dura que se recuerda.

Este domingo, la capital aragonesa también ha acogido la prueba corta, una 10K que ha congregado a 7.000 corredores y de la que han salido vencedores los locales Carlos Mayo y Cristina Espejo, ambos, con récord incluido.

Mayo, plusmarquista nacional de medio maratón, fue profeta en su tierra con un tiempo de 28:47 que le valió para marcar el récord de la prueba.

Y Espejo (34:00) se convirtió en la nueva plusmarquista del 10K Mann-Filter Maratón de Zaragoza al imponerse en un apretado duelo a Raquel de Francisco, para sumar así su tercer triunfo consecutivo. EFE