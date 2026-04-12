El juicio a Ábalos se adentra en su época al frente de Transportes en su segunda semana

Madrid, 12 abr (EFE).- La segunda semana del juicio al exministro José Luis Ábalos estará protagonizada por altos cargos en su época al frente de Transportes, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, y también contará entre sus testigos con la expareja del exasesor Koldo García, quien afirmó recoger dinero de la sede del PSOE como reintegro de gastos.

Tras una primera semana centrada en las presuntas irregularidades en la contratación de dos mujeres vinculadas a Ábalos en empresas públicas, el juicio entra en una nueva fase: la del supuesto amaño de contratos de mascarillas a cambio, presuntamente, de mordidas.

En el banquillo de los acusados (aunque de forma figurada porque en realidad se sientan tras sus abogados) están el exministro de Transportes (2018-2021) y exsecretario de Organización del PSOE (2017-2021) José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y el empresario y reconocido comisionista Víctor de Aldama.

Con diferentes peticiones de cárcel del fiscal (24 años para Ábalos, 19 y medio para García y 7 para Aldama), están acusados de concertarse para aprovechar el cargo de Ábalos para beneficiar a Aldama, entre otras cuestiones, en contratos de mascarillas adjudicados por Adif y Puertos del Estado -dependientes de Transportes- a cambio de presuntas comisiones.

El juicio empieza el lunes con ocho testigos, entre ellos Patricia Úriz, expareja de Koldo García, y quien ya reconoció que recogió dinero en efectivo en la sede del PSOE como reintegro de gastos del asesor y del ministro.

Investigada en la parte del caso que instruye la Audiencia Nacional, Úriz tiene derecho a no contestar a las preguntas que le formulen pero, si decide responder, a buen seguro será preguntada por el lenguaje en clave que, según la Guardia Civil, empleó con su expareja para hablar de dinero.

Las "chistorras" eran billetes de 500 euros; los "soles", de 200; y las "lechugas", de 100, según la UCO; Úriz dijo que no reconocía esos mensajes y que no es su forma de expresarse. Y de los "folios" de los que hablaba el ministro, aseguró que eran folios de verdad.

El juicio que acoge el Supremo es el primero de un caso que extiende sus ramas en la Audiencia Nacional, que investiga también presuntas irregularidades en contratos de mascarillas, supuestos amaños en adjudicaciones de obra pública y el sistema de pagos en efectivo del PSOE.

Más de una decena de investigados en la Audiencia comparecen como testigos esta semana en el juicio. Además de Úriz, lo harán dos socios de Aldama, citados el lunes. Uno es Claudio Rivas, con quien Aldama comparte imputación en otra causa sobre un fraude millonario en el sector de hidrocarburos.

También investigados están el ex director general de Carreteras Javier Herrero, citado el lunes; y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera (el miércoles).

Entre otras cuestiones, a Pardo de Vera se la investiga sobre el supuesto enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en dos empresas públicas vinculadas a Transportes. Según un testigo, la expresidenta de Adif trasladó que el ministro le había llamado porque estaban "molestando" a su pareja en dichas empresas.

También está citado esta semana Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes de Ábalos en cuyas manos este dijo que dejó la tramitación de los contratos de mascarillas, y de quien la Fiscalía sospecha que pudo ser "correa de transmisión" entre el ministro y los entes adjudicadores.

Comparecerá el martes junto a Michaux Miranda, ex alto cargo de Adif; mientras que el miércoles lo hará el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares. Los tres están en investigados en la Audiencia.

El martes también comparecerá el exjefe de gabinete de Salvador Illa cuando estaba al frente de Sanidad y actual secretario de Estado de Política Territorial, Víctor Francos; y el director de la Policía, Francisco Pardo.

El miércoles, además de Pardo de Vera y del ex secretario general de Puertos del Estado, comparecerá el expresidente de esta entidad Francisco Toledo; y Javier Sánchez Fuentefría, un ex alto cargo de Puertos recientemente nombrado director general de Presupuestos. EFE

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