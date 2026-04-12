Espana agencias

El juicio a Ábalos se adentra en su época al frente de Transportes en su segunda semana

Guardar

Madrid, 12 abr (EFE).- La segunda semana del juicio al exministro José Luis Ábalos estará protagonizada por altos cargos en su época al frente de Transportes, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, y también contará entre sus testigos con la expareja del exasesor Koldo García, quien afirmó recoger dinero de la sede del PSOE como reintegro de gastos.

Tras una primera semana centrada en las presuntas irregularidades en la contratación de dos mujeres vinculadas a Ábalos en empresas públicas, el juicio entra en una nueva fase: la del supuesto amaño de contratos de mascarillas a cambio, presuntamente, de mordidas.

En el banquillo de los acusados (aunque de forma figurada porque en realidad se sientan tras sus abogados) están el exministro de Transportes (2018-2021) y exsecretario de Organización del PSOE (2017-2021) José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y el empresario y reconocido comisionista Víctor de Aldama.

Con diferentes peticiones de cárcel del fiscal (24 años para Ábalos, 19 y medio para García y 7 para Aldama), están acusados de concertarse para aprovechar el cargo de Ábalos para beneficiar a Aldama, entre otras cuestiones, en contratos de mascarillas adjudicados por Adif y Puertos del Estado -dependientes de Transportes- a cambio de presuntas comisiones.

El juicio empieza el lunes con ocho testigos, entre ellos Patricia Úriz, expareja de Koldo García, y quien ya reconoció que recogió dinero en efectivo en la sede del PSOE como reintegro de gastos del asesor y del ministro.

Investigada en la parte del caso que instruye la Audiencia Nacional, Úriz tiene derecho a no contestar a las preguntas que le formulen pero, si decide responder, a buen seguro será preguntada por el lenguaje en clave que, según la Guardia Civil, empleó con su expareja para hablar de dinero.

Las "chistorras" eran billetes de 500 euros; los "soles", de 200; y las "lechugas", de 100, según la UCO; Úriz dijo que no reconocía esos mensajes y que no es su forma de expresarse. Y de los "folios" de los que hablaba el ministro, aseguró que eran folios de verdad.

El juicio que acoge el Supremo es el primero de un caso que extiende sus ramas en la Audiencia Nacional, que investiga también presuntas irregularidades en contratos de mascarillas, supuestos amaños en adjudicaciones de obra pública y el sistema de pagos en efectivo del PSOE.

Más de una decena de investigados en la Audiencia comparecen como testigos esta semana en el juicio. Además de Úriz, lo harán dos socios de Aldama, citados el lunes. Uno es Claudio Rivas, con quien Aldama comparte imputación en otra causa sobre un fraude millonario en el sector de hidrocarburos.

También investigados están el ex director general de Carreteras Javier Herrero, citado el lunes; y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera (el miércoles).

Entre otras cuestiones, a Pardo de Vera se la investiga sobre el supuesto enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en dos empresas públicas vinculadas a Transportes. Según un testigo, la expresidenta de Adif trasladó que el ministro le había llamado porque estaban "molestando" a su pareja en dichas empresas.

También está citado esta semana Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes de Ábalos en cuyas manos este dijo que dejó la tramitación de los contratos de mascarillas, y de quien la Fiscalía sospecha que pudo ser "correa de transmisión" entre el ministro y los entes adjudicadores.

Comparecerá el martes junto a Michaux Miranda, ex alto cargo de Adif; mientras que el miércoles lo hará el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares. Los tres están en investigados en la Audiencia.

El martes también comparecerá el exjefe de gabinete de Salvador Illa cuando estaba al frente de Sanidad y actual secretario de Estado de Política Territorial, Víctor Francos; y el director de la Policía, Francisco Pardo.

El miércoles, además de Pardo de Vera y del ex secretario general de Puertos del Estado, comparecerá el expresidente de esta entidad Francisco Toledo; y Javier Sánchez Fuentefría, un ex alto cargo de Puertos recientemente nombrado director general de Presupuestos. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 55019911888)

Últimas Noticias

El equipo de Australia, líder en Brasil en la cuarta prueba de SailGP; España, quinta

Infobae

Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía,entre los primeros testigos del juicio de Kitchen

Infobae

Cruz Azul empata 1-1 con América y recupera el subliderato del Clausura mexicano

Infobae

Podemos alienta un tándem electoral con Rufián tras sus malos resultados autonómicos

Infobae

El Inter Miami no sabe ganar en su nuevo estadio y Los Angeles FC pierde el invicto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las cinco principales fuerzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo

PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las cinco principales fuerzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo

Las elecciones de Hungría ponen en vilo a la UE por los vetos a Ucrania: qué puede cambiar si Orbán pierde el poder 16 años después

Los diez consejeros vitalicios de Estado suman 789 años de edad y el máximo órgano consultivo decide renovar el contrato de sus médicos para que pasen consulta en la sede

El camino desde Latinoamérica a las Fuerzas Armadas de España: “El compañerismo supera los orígenes y las banderas”

El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

ECONOMÍA

Un año después del adiós a la Golden Visa, la vivienda sigue ‘fuera de control’: ni los precios bajan ni la especulación se frena

Un año después del adiós a la Golden Visa, la vivienda sigue ‘fuera de control’: ni los precios bajan ni la especulación se frena

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

DEPORTES

La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”

La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes