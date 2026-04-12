El italiano de origen etiope Yemaneberhan Crippa se impone en la maratón de París

París, 12 abr (EFE).- El italiano de origen etíope Yemaneberhan Crippa ganó este domingo la maratón de París, considerada como una de las más grandes del mundo, con un tiempo de 2 horas, cinco minutos y 16 segundos, según informaron los organizadores.
El segundo fue el etíope Bayelign Teshager (con cinco segundos más que Crippa) y el tercero, el keniano Sila Kiptoo (10 segundos más que el ganador).
Sesenta mil corredores tomaron este domingo la salida en los Campos Elíseos para la 49 edición de la maratón Schneider Electric de París, lo que supone tres mil participantes más que el año anterior. EFE
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