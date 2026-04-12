El himno de Pablo López y la ovación a los campeones de la Copa Korac emocionan al Carpena

Alberto Fuentes

Málaga, 12 abr (EFE).- La interpretación del himno de Unicaja por el cantautor malagueño Pablo López y el homenaje a los campeones de la Copa Korac, primer título de la historia del Unicaja, protagonizaron una jornada especial para la afición malagueña que asistió este domingo al Unicaja-Valencia Basket de la jornada 26 de Liga Endesa.

Con motivo del 25 aniversario de la casa habitual del equipo andaluz, el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, en la previa y en el descanso del partido entre Unicaja y Valencia Basket se vivieron varios momentos emocionantes para el público malagueño.

Diez minutos antes del comienzo del encuentro liguero, Pablo López ofreció una actuación inolvidable para los presentes, al ser la primera vez que interpreta el himno del Unicaja ‘Tu bandera’, que compuso en 2013 y se ha convertido en uno de los más icónicos del baloncesto español.

El estribillo, “siempre te llevo conmigo, siempre seré tu bandera”, cantado por Pablo López al piano en el centro de la pista, dejó una atmósfera emotiva en las gradas llenas del Martín Carpena, que en el descanso viviría un episodio de nostalgia.

Tras los dos primeros cuartos del partido, tuvo lugar en el parqué un homenaje a los protagonistas del primer título del club, la Copa Korac de 2001, cuando se cumplen 25 años de aquel hito que supuso situar al Unicaja en el mapa del baloncesto europeo de élite.

Asistieron casi todos los jugadores de aquella plantilla, como Berni Rodríguez, Carlos Cabezas, Jean-Marc Jaumin, Mous Sonko o Kenny Miller, además de su mítico entrenador, el croata Bozidar Maljkovic, y miembros de la directiva, que recibieron un obsequio como detalle del club malacitano.

También estuvieron presentes, aunque desde la distancia, Paco Vázquez y Veljko Mrsic, quienes enviaron varios vídeos para recordar la temporada de la Korac y agradecer a la afición cajista el apoyo en aquellos años.

Un emocionado 'Boza' Maljkovic, que dirigió al equipo malagueño durante cuatro temporadas, alcanzando las 153 victorias en 237 partidos, dedicó unas palabras de agradecimiento: “Yo entrené a los otros tres equipos grandes de España: Real Madrid, Barcelona y Baskonia, pero ninguno tiene un público como Unicaja”, dijo.

Maljkovic, además de recibir una ovación unánime del público del Martín Carpena, también recibió la Insignia de Oro del Unicaja Baloncesto, máxima distinción que da el club. EFE

afl/agr/apa

(foto)