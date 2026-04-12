Espana agencias

El himno de Pablo López y la ovación a los campeones de la Copa Korac emocionan al Carpena

Guardar

Alberto Fuentes

Málaga, 12 abr (EFE).- La interpretación del himno de Unicaja por el cantautor malagueño Pablo López y el homenaje a los campeones de la Copa Korac, primer título de la historia del Unicaja, protagonizaron una jornada especial para la afición malagueña que asistió este domingo al Unicaja-Valencia Basket de la jornada 26 de Liga Endesa.

Con motivo del 25 aniversario de la casa habitual del equipo andaluz, el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, en la previa y en el descanso del partido entre Unicaja y Valencia Basket se vivieron varios momentos emocionantes para el público malagueño.

Diez minutos antes del comienzo del encuentro liguero, Pablo López ofreció una actuación inolvidable para los presentes, al ser la primera vez que interpreta el himno del Unicaja ‘Tu bandera’, que compuso en 2013 y se ha convertido en uno de los más icónicos del baloncesto español.

El estribillo, “siempre te llevo conmigo, siempre seré tu bandera”, cantado por Pablo López al piano en el centro de la pista, dejó una atmósfera emotiva en las gradas llenas del Martín Carpena, que en el descanso viviría un episodio de nostalgia.

Tras los dos primeros cuartos del partido, tuvo lugar en el parqué un homenaje a los protagonistas del primer título del club, la Copa Korac de 2001, cuando se cumplen 25 años de aquel hito que supuso situar al Unicaja en el mapa del baloncesto europeo de élite.

Asistieron casi todos los jugadores de aquella plantilla, como Berni Rodríguez, Carlos Cabezas, Jean-Marc Jaumin, Mous Sonko o Kenny Miller, además de su mítico entrenador, el croata Bozidar Maljkovic, y miembros de la directiva, que recibieron un obsequio como detalle del club malacitano.

También estuvieron presentes, aunque desde la distancia, Paco Vázquez y Veljko Mrsic, quienes enviaron varios vídeos para recordar la temporada de la Korac y agradecer a la afición cajista el apoyo en aquellos años.

Un emocionado 'Boza' Maljkovic, que dirigió al equipo malagueño durante cuatro temporadas, alcanzando las 153 victorias en 237 partidos, dedicó unas palabras de agradecimiento: “Yo entrené a los otros tres equipos grandes de España: Real Madrid, Barcelona y Baskonia, pero ninguno tiene un público como Unicaja”, dijo.

Maljkovic, además de recibir una ovación unánime del público del Martín Carpena, también recibió la Insignia de Oro del Unicaja Baloncesto, máxima distinción que da el club. EFE

afl/agr/apa

(foto)

Últimas Noticias

La escocesa Kirsty Gilmour reina en Europa tras cinco subcampeonatos

Infobae

El Valladolid apela a la intensidad para combatir a un Eibar al alza

Infobae

El húngaro Piros gana el challenger de Madrid de tenis

Infobae

89-96. Jean Montero frustra al Unicaja y el Valencia conquista el Martín Carpena

Infobae

Campos (Comuns) define la flotilla a Gaza como la "misión humanitaria más grande de la historia"

Campos (Comuns) define la flotilla a Gaza como la "misión humanitaria más grande de la historia"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a un hombre con orden de alejamiento tras la muerte de una mujer que se precipitó desde una terraza en Pamplona

Detienen a un hombre con orden de alejamiento tras la muerte de una mujer que se precipitó desde una terraza en Pamplona

Un coche de la Policía Nacional choca contra una vivienda en Valencia y provoca un incendio

España registra un nivel inédito de licitaciones en defensa con casi 21.000 millones de euros adjudicados en diciembre de 2025

Sumar realiza en Sevilla su segundo acto para relanzar la alianza de las izquierdas todavía sin Podemos, aunque forma parte de la coalición en Andalucía

La Global Sumud Flotilla aplaza su salida hacia Gaza por el temporal en el Mediterráneo y espera retomar la ruta en los próximos días

ECONOMÍA

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

El Tribunal Supremo avala que las empresas den más flexibilidad de teletrabajo a los directivos que al resto de la plantilla

Las casas más baratas en los puntos más altos de España: el precio de la vivienda en las montañas parte de los 78.000 euros

Del campo a la mesa, pero un 500% más caro: agricultores y ganaderos reciben cinco veces menos dinero del que se paga en el supermercado

Cuidado con los correos falsos de la Renta 2026: Hacienda alerta de nuevas estafas en plena campaña

DEPORTES

Alcaraz - Sinner, en directo: sigue la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

Alcaraz - Sinner, en directo: sigue la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”

A qué hora y dónde ver la final de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”