El Hapoel se lleva el derbi de Tel Aviv ante el Maccabi y peleará por los primeros puestos

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El Hapoel se llevó este domingo el derbi de Tel Aviv frente al Maccabi (88-99) en un partido aplazado de la Euroliga y, a falta de una jornada, se asegura un puesto entre los seis primeros clasificados, con opciones de terminar entre los cuatro mejores de la fase regular.

Los visitantes empezaron mejor sobre el parqué del Aleksander Nikolic Hall de Belgradoy encarrilaron el choque en un gran primer cuarto (14-26). Reaccionaron los macabeos, que mejoraron su producción ofensiva para llevarse el segundo acto por un solo punto (27-26).

Con 41-52 se llegó al descanso y en la reanudación los jugadores que entrena Oded Kattash recortaron otros cuatro puntos para alcanzar los últimos diez minutos con una desventaja de siete (66-73).

Liderado por un inspirado Chris Jones, autor de trece puntos, siete rebotes y once asistencias, el Hapoel frenó la remontada rival y remató su vigésimotercer triunfo, que lo mete de lleno en la lucha por las cuatro primeras posiciones. EFE