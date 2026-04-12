Espana agencias

El Hapoel se lleva el derbi de Tel Aviv ante el Maccabi y peleará por los primeros puestos

Guardar

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El Hapoel se llevó este domingo el derbi de Tel Aviv frente al Maccabi (88-99) en un partido aplazado de la Euroliga y, a falta de una jornada, se asegura un puesto entre los seis primeros clasificados, con opciones de terminar entre los cuatro mejores de la fase regular.

Los visitantes empezaron mejor sobre el parqué del Aleksander Nikolic Hall de Belgradoy encarrilaron el choque en un gran primer cuarto (14-26). Reaccionaron los macabeos, que mejoraron su producción ofensiva para llevarse el segundo acto por un solo punto (27-26).

Con 41-52 se llegó al descanso y en la reanudación los jugadores que entrena Oded Kattash recortaron otros cuatro puntos para alcanzar los últimos diez minutos con una desventaja de siete (66-73).

Liderado por un inspirado Chris Jones, autor de trece puntos, siete rebotes y once asistencias, el Hapoel frenó la remontada rival y remató su vigésimotercer triunfo, que lo mete de lleno en la lucha por las cuatro primeras posiciones. EFE

Últimas Noticias

Sumar ve en la derrota electoral de Orbán la caída de "un proyecto autoritario" referente de la "internacional del odio"

Sumar ve en la derrota electoral de Orbán la caída de "un proyecto autoritario" referente de la "internacional del odio"

Hoy es noticia rn españa (23:30 horas)

Infobae

Iñaki Williams: “Tenemos que apretar el culo”

Infobae

Alfon: “El equipo ha hecho las cosas como tocaban”

Infobae

1-3. El Oporto de Gabri Veiga vence al Estoril de Alejandro Marqués en la Liga Portugal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 96% escrutado

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 96% escrutado

Pedro Sánchez celebra la victoria de Péter Magyar en las elecciones de Hungría: “Hoy ganan Europa y los valores europeos”

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

Un bar despide a un camarero por beberse una cerveza en horario laboral: es improcedente por falta de pruebas y tienen que readmitirlo o pagarle 5.272 euros

María Jesús Montero está llamada a comparecer en el Senado en plena precampaña andaluza: “Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas”

ECONOMÍA

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

Qué pasa si se acaba el combustible para los aviones: billetes más caros, menos oferta de vuelos y cancelaciones selectivas

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”