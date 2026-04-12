El francés Clément Turpin pitará el Atlético-Barcelona de la Liga de Campeones

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El árbitro francés Clément Turpin dirigirá este martes el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el estadio Metropolitano (21.00 horas), en la primera ocasión en la que pitará un duelo entre ambos equipos en la máxima competición continental.

Turpin estará asistido por Nicolas Danos y Benjamin Pages en las bandas, por Mathieu Vernice de cuarto árbitro y Jérome Brisard en el VAR, todos ellos franceses, informa la UEFA en su web.

Para el Atleti, que afronta el encuentro contra el Barcelona con ventaja tras el 0-2 de la pasada ida, será la sexta ocasión en la que le pite en la Liga de Campeones, con un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

El último precedente fue el pasado 24 de febrero en la vuelta de la ronda posterior a la fase de grupos ante el Brujas belga, con victoria de los del 'Cholo' Simeone por 4-1.

En la anterior campaña, pitó la ida de los octavos ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con victoria del equipo blanco por 2-1.

Los cuatro partidos previos fueron en la fase de grupos: ante el Bayer Leverkusen en el Metropolitano en octubre de 2022 (2-2); ante el Oporto en feudo portugués en diciembre de 2021, con victoria rojiblanca por 1-3; y en dos ocasiones ante el Bayern Múnich, con 1-1 en Madrid en diciembre de 2020, con Hansi Flick como técnico del cuadro bávaro, y 1-0 para los germanos en el Allianz Arena en diciembre de 2016.

Al Barcelona, Turpin le ha pitado en cuatro ocasiones, con dos victorias para los azulgranas, una derrota y un empate.

El último partido fue en la ida de las semifinales de la temporada pasada ante el Inter de Milán, con 3-3 en la capital catalana, el 30 de abril de 2025.

También en casa dirigió al Barcelona, en la fase de grupos, en los encuentros contra el Dinamo de Kiev (1-0) en octubre de 2021 y contra el Borussia Dortmund (3-1) en noviembre de 2019.

La única derrota con Turpin como árbitro fue dolorosa, puesto que fue en la vuelta de los cuartos de final ante la Roma en la que el Barcelona quedó eliminado al perder 3-0.

El francés dejó buen recuerdo para el fútbol español en las dos finales europeas que ha dirigido, puesto que acabaron con triunfo de Real Madrid y Villarreal, ante el Liverpool (1-0) en la Liga de Campeones en 2022, y frente al Manchester United (1-1 y victoria por penaltis) en la Liga Europa un año antes.

En el otro partido de cuartos de final de la máxima competición continental que se juega este martes entre el Liverpool y el PSG en Anfield, el árbitro será el italiano Maurizio Mariani.

Los franceses, actuales campeones, afrontan la vuelta como favoritos por su victoria en París por 2-0 en la ida. EFE