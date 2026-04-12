El español Pau Jiménez, séptimo en la final de suelo

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El gimnasta español Pau Jiménez no pudo subir al podio en la prueba de la Copa del Mundo por aparatos disputada la localidad croata de Osijek, tras concluir este domingo séptimo en la final de salto con un total de 13,799 puntos

Jiménez, que firmó una nota de 13,833 en su primer salto y de 13,766 en el segundo, se quedó a casi ocho decimas de punto -0,784- del podio, que cerró el ucraniano Nazar Chepurnyi con una calificación de 14,583 unidades.

Más lejos quedó el gerundense del ganador de la prueba, el británico Harry Hepworth, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, que se impuso con una nota de 14,616 puntos.

Completó el podio el armenio Artur Davtyan, vigente subcampeón olímpico y mundial de salto, que se colgó la medalla de plata con una puntuación de 14,583 unidades.EFE