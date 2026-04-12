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El Dubai destituye a su entrenador, Jurica Golemac

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Madrid, 12 abr (EFE).- El Dubai Basketball ha rescindido el contrato de su entrenador, el esloveno Jurica Golemac, a falta de una jornada de que termine la temporada regular de la Euroliga, en la que su equipo ocupa la undécima posición y, pese a su derrota del viernes ante el Anadolu Efes Estambul, aún mantiene alguna mínima opción de jugar el play-in .

El equipo emiratí, que también disputa la Liga Adriática, anunció su decisión en sus redes sociales e informó de que Jan Sentjurc será el entrenador interino para el partido de liga de este lunes ante el Buducnost. Su próximo compromiso en Euroliga tendrá lugar el jueves en Sarajevo, donde se medirá al Valencia Basket en la última jornada de la máxima competición europea.

Para clasificarse para el play-in, el Dubai necesita ganar a los valencianos, que el Barcelona pierda con el Bayern Múnich y que el Maccabi Tel Aviv pierda al menos uno de los dos partidos que tiene pendientes.

Jurica Golemac se hizo cargo del Dubai Basketball en el verano de 2024 y dirigió la temporada de debut del Dubai en la Liga ABA. Al año siguiente, se le encomendó liderar el proyecto en la Euroliga. A principios de esta temporada, el club extendió su contrato hasta 2028 hasta que este domingo se ha anunciado su destitución. EFE

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