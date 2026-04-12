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El colombiano Ángel Barajas brilla en Osijek con un oro y un bronce

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Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El gimnasta colombiano Ángel Barajas, vigente subcampeón olímpico de barra fija, volvió a confirmar su condición como una de las más fulgurantes estrellas del panorama actual, tras lograr este domingo un oro y un bronce en la prueba de la Copa del Mundo disputada en la localidad croata de Osijek.

Barajas, que hizo historia en los pasados Juegos de París al convertirse en el primer gimnasta colombiano en subir a un podio olímpico, volvió a ganarse a los jueces con unos ejercicios plagados de dificultades.

Tal y como reflejaron los 6,1 punto de dificultad que Ángel Bajaras, de 19 años, presentó en su ejercicio de paralelas, con el que el cucuteño se alzó con la medalla de oro con una puntuación total de 14,866 unidades.

Un cuarto de punto más que el estadounidense Donnell Whittenburg, que debió conformarse con la plata con una nota de 14,600, y medio punto más que el turco Ferhat Arican, bronce en los Juegos de Tokio 2020, que cerró el podio con un total de 14,333 unidades.

Pero Barajas no fue el único colombiano que participó en la final de paralelas en la que Jorman Álvarez, que cumplió 19 años el pasado mes de febrero, concluyó séptimo con una calificación de 13,633 puntos.

Medalla de oro que Ángel Barajas cambió por la de bronce en la final de barra fija en la que el gimnasta colombiano tuvo que 'conformarse' con la tercera posición con una puntuación de 14,833.

Una nota insuficiente para impedir el triunfo del taiwanés Chia-Hung Tang, bronce en los Juegos de París, que se alzó con la victoria con un nota de 15,233 unidades, tres décimas de punto más que el kazajo Milad Karami, que se colgó la plata con un total de 14,933 puntos.EFE

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