El CIS ultima su barómetro de abril, realizado con Ábalos, Koldo y la cúpula de Interior con el PP en el banquillo

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) esta inmerso estos días en su Barómetro de Opinión correspondiente al mes de abril, cuyo trabajo de campo coincidió con el arranque de los juicios que han sentado en el banquillo, por un lado, al exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo Garcia por el 'caso mascarillas' y, por otro, a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy por la 'trama Kitchen'.

Aunque ambas vistas orales empezaron la segunda semana de abril justo después de Semana Santa, fue el caso del presunto amaño en la compra de material sanitario durante la pandemia el que copó más titulares en los primeros días, por las declaraciones de los primeros testigos.

Y es que tras las testificales de Joseba García Izagirre --hermano de Koldo-- y la empresaria Carmen Pano se volvió a hablar de posibles irregularidades en la financiación del PSOE y con el paso por el Tribunal Supremo de la expareja de Ábalos Jéssica Rodríguez y de otra allegada del exministro, la que fuera Miss Asturias Claudia Montes, se volvió a poner el foco en los supuestos favores de la trama al también exdirigente socialista y en la colocación de estas mujeres en empresas públicas.

Menos mediático fue el arranque del juicio por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del PP en casos de corrupción como la 'contabilidad b' del partido, ya que en los primeros días no hubo declaraciones, sino sólo lo que se denominan cuestiones previas.

Entre los acusados por esta trama de las llamadas 'cloacas' del Estado están el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino.

LOS MOVIMIENTOS A LA IZQUIERDA DEL PSOE

Mientras el CIS hacía sus encuestas, el PP y Vox seguían negociando los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León y continuaba la precampaña de las autonómicas andaluzas a las que, en virtud del pacto que alcanzaron 'in extremis' el 3 de abril, Podemos concurrirá dentro de la coalición 'Por Andalucía' de Izquierda Unida y Sumar.

Pese al acuerdo, el pacto fue criticado entre otros por el exlíder 'morado' Pablo Iglesias. Días después la dirigente del partido Irene Montero respaldó en Barcelona frente amplio de izquierdas por el que viene abogando el portavoz parlamentario de ERC Gabriel Rufián y se mostró abierta a hablar "con todo el mundo" para lograrlo.

A principios de abril también se alcanzó una frágil tregua en la guerra de Oriente Próximo, aunque no afectó a Líbano, donde Israel continúo con sus bombardeos. La inestabilidad generala por los pronunciamientos de Donald Trump y el 'No a la guerra' que abanderó Pedro Sánchez ya han tenido su incidencia en los últimos estudios del CIS.

Además de intención de voto, el sondeo de abril incluirá el que será el primer examen a los miembros del Gobierno tras la mínima remodelación acometida en marzo por la salida de la hasta entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero, para competir en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Servirá por tanto para conocer con qué nota se estrena el nuevo responsable de Hacienda, Arcadi España, y si el nuevo vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, se mantiene como el miembro del Gobierno más valorado. En el último ranking de ministros, que data de enero, era el único que aprobaba, con un 5,27, si bien era uno de los menos conocidos, pues el 57,3% de las personas entrevistadas no le situaba.

EN MARZO SE REDUJO LA DISTANCIA ENTRE PSOE Y PP Y CAYÓ VOX

En el barómetro de marzo, el PSOE aparecía de nuevo en cabeza con una estimación de voto del 31,8%, pero perdiendo ocho décimas respecto al PP, con lo que la ventaja entre ambos se recortó a los 8,5 puntos. Los 'populares' subían cuatro décimas, hasta el 23,3%.

En esta encuesta, la primera tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Vox registró una pérdida de apoyo de más de dos puntos, quedándose con un respaldo del 16,6%, mientras que Sumar se mantenía en el 7,1%.

En marzo Podemos se dejaba un punto respecto al mes anterior y cosechaba un 2,9%, su cota más baja desde mayo de 2024, mientras que el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, figuraba en aquel estudio con una estimación de voto del 2,1%, tres décimas menos que en febrero.