Domingo de ambiente invernal con desplome térmico, antes de una semana de más sol y calor

Madrid, 12 abr (EFE).- Este domingo se espera un acusado descenso térmico de hasta 14 grados por la irrupción de aire polar, en una jornada de ambiente invernal, con lluvia, nieve y temporal marítimo, ante de dar paso a una semana dominada por una progresiva estabilidad y subida de las temperaturas.

El rasgo más destacado de la jornada es el brusco descenso de las temperaturas, con máximas que en algunos casos serán hasta 14 grados más bajas que en días anteriores, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet) que precisa que muchas capitales no superarán los 20 grados y en amplias zonas los termómetros quedarán por debajo de los 15, especialmente en el interior y áreas de montaña.

Las caídas más acusadas se registrarán en Aragón, interior de Cataluña, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja, donde los descensos oscilarán entre 8 y 14 grados. Ciudades como Soria y Pamplona apenas alcanzarán los 8 y 9 grados de máxima, mientras que Madrid no superará los 14 grados.

Durante la noche, las temperaturas descenderán hasta los 1-5 grados en ciudades como Zamora, Teruel o Vitoria, mientras que las más suaves se registrarán en Almería y Murcia, con valores entre 16 y 17 grados.

Este cambio viene acompañado de un episodio de inestabilidad generalizada; Un frente frío recorrerá la mitad este peninsular y Baleares, dejando cielos cubiertos y precipitaciones, que podrán ser intensas y con tormenta en zonas de Andalucía oriental, Murcia, Albacete y Alicante.

En contraste, la inestabilidad tenderá a remitir en el oeste peninsular, aunque persistirán nevadas en los Pirineos y otras áreas montañosas del norte a partir de los 900-1.000 metros.

A partir de mañana, y aunque todavía comenzará con ambiente frío para la época del año, con heladas el interior y no se pasará de 20 grados en amplias zonas, se iniciará un ascenso térmico que continuará durante los días siguientes.

Esta jornada destacará por los chubascos fuertes en el extremo sureste peninsular a primeras horas, además de por las acumulaciones significativas de nieve en zonas altas del norte peninsular y por las rachas muy fuertes de alisios en Canarias, de cierzo en el Ebro y de tramontana en Ampurdán y en Baleares.

Las temperaturas registrarán el lunes un notable contraste entre el interior peninsular y el litoral mediterráneo, con valores suaves durante el día en el este y el sur, frente a un ambiente frío a primeras horas en amplias zonas del interior.

Entre las máximas más altas, destacan los 21 grados previstos en Murcia, Valencia, Almería y Sevilla, mientras que Alicante, Castellón de la Plana, Málaga o Badajoz rondarán los 20 grados, y Madrid marcará 14 grados.

Por el contrario, las mínimas más bajas se concentrarán en el interior y el norte peninsular, con 1 grado bajo cero en Burgos y valores cercanos a los 0 grados en Palencia. También se registrarán temperaturas muy bajas en Ávila, León, Huesca y Teruel, 1 grado, así como en Segovia, Soria y Vitoria con 2 grados.

Para el martes se espera una tendencia a la estabilización en la Península y Baleares con las altas presiones ganando terreno desde el oeste y cielos en general poco nubosos o despejados y con temperaturas máximas que ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares.

Los valores más altos se registrarán en el suroeste y el sur, donde ciudades como Sevilla alcanzarán los 29 grados, mientras que Huelva y Málaga rondarán los 26 grados. También se superarán los 25 grados en Córdoba, Murcia y Badajoz, consolidando un ambiente templado a cálido en estas zonas.

En el centro peninsular, las máximas se situarán en valores suaves, en torno a los 23-25 grados. Es el caso de Madrid, Toledo o Ciudad Real se alcanzarán los 24 grados, mientras que Guadalajara o Cuenca se quedarán ligeramente por debajo, en torno a los 23 grados. EFE

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