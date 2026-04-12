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Dituro pide concentrar "toda la energía en el partido ante el Atlético"

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Elche (Alicante), 12 abr (EFE).- El portero argentino del Elche, Matías Dituro, aseguró que el equipo ilicitano debe "focalizar toda la energía" en el próximo partido ante el Atlético Madrid, rival ante el que el miércoles 22 de abril intentará lograr una nueva victoria como local.

El guardameta, clave en el triunfo de su equipo ante el Valencia con sus paradas, explicó en rueda de prensa que el Elche "necesitaba anímicamente" volver a ganar "para lo que viene", en alusión al tramo final de la competición.

"A veces podemos ganar con mejor fútbol y a veces poniendo otras cosas", indicó en referencia al sacrificio y al sufrimiento necesarios para asegurar los tres puntos ante el Valencia.

Dituro asumió los problemas del Elche a domicilio, ya que es el único equipo de Primera que aún no ha ganado fuera, pero incidió en la importancia de centrarse solo en el partido ante el Atlético del día 22.

"Sabemos que en casa somos fuertes. Ojalá aprovechemos este tiempo para preparar bien el partido. Después pensaremos en lo de fuera. En algún momento se va a cortar esa racha", señaló el guardameta de 38 años, recientemente renovado por el club por una temporada más.

Dituro valoró la importancia de que el equipo logre "dos victorias seguidas", ya que ayudaría a "creer y a subirse al barco" a la gente que tiene dudas.

"Somos los primeros que queremos ganar, porque cuando no ganas estás golpeado y buscas el porqué", reflexionó el argentino, que no quedó del todo satisfecho con el partido ante el Valencia a pesar de su gran actuación en la portería.

"No fue, ni mucho menos, mi mejor partido en la salida del balón. No estuve muy preciso y lo tendré que mejorar", admitió el argentino, que confió en que el Elche recupere la contundencia "en las dos áreas" para el tramo definitivo del campeonato. EFE

pvb/nhp/apa

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