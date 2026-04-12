Dinamarca, país más laureado en el Campeonato de Europa de Huelva

Huelva, 12 abr (EFE).- Dinamarca ha sido el país más laureado del Campeonato de Europa Huelva 2026 y el único que ha tenido representantes en los podios de las cinco modalidades. Ha logrado siete de las 20 medallas en juego, por delante de Francia (4), Inglaterra (3), Turquía (2), Escocia (1), Bulgaria (1), Ucrania (1) y Alemania (1).

El equipo nórdico logró el oro en el dobles mixto con Mathias Christiansen y Alexandra Boje; dos platas individuales, logradas por Anders Antonsen y Line Kjaersfeldt y cuatro bronces. En el tercer escalón del podio se quedó Mia Blichfeldt en la modalidad individual femenina, así como el dobles masculino Daniel Lundgaard-Mads Vestergaard, el dobles femenino Kathrine Vang-Mette Werge y la pareja del dobles mixto Jesper Toft y Amalie Magelund.

Francia, por su parte, conquistó cuatro medallas, gracias al oro de Christo Popov, la plata que logró éste en el dobles masculino con su hermano Toma Junior, también bronce individual, como su compatriota Arnaud Merkle.

Inglaterra logró tres metales en los dobles. Ben Lane y Sean Vendy fueron oro en el dobles masculino, en el que se colgaron el bronce Alex Green y Zach Russ y además fueron plata en el dobles mixto Callum Hemming y Estelle Van Leeuwen.

Turquía sumó la plata de Bengisu Ercetin y Nazlizan Inci, subcampeonas de dobles femeninos, y el bronce individual de Neslihan Arin. Por su parte, consiguieron sólo una medalla pero de oro Escocia con Kirsty Gilmour, ganadora en su sexta final, y Bulgaria con las hermanas Gabriela y Stefani Stoeva, que alcanzaron su quinto título.

Un bronce cada uno lograron Ucrania con el dobles femenino Polina Buhrova-Yevhennia Kantemyr y Alemania con el dobles mixto Marvin Seilde -Thuc Phuong Nguyen. EFE

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