Espana agencias

Diego Tristán se estrena con victoria al frente del Córdoba B

Guardar

Ceuta, 12 abr (EFE).- El exjugador internacional Diego Tristán se estrenó con victoria este domingo como entrenador del Córdoba B, del grupo X de la Tercera RFEF, en el feudo del Ceuta B (0-1).

Diego Tristán (La Algaba, Sevilla, 1976) dijo a EFE que es "superimportante" este triunfo en el campo José Martínez 'Pirri' en un duelo de filiales.

"Estoy muy orgulloso de los chicos porque en esta semana hemos modificado bastantes cosas y no es fácil, pero la predisposición de todos ha sido magnífica y el resultado es justo", destacó.

El exjugador del Deportivo de La Coruña y el Mallorca, entre otros, se hizo cargo del Córdoba B con el objetivo de revertir la actual situación deportiva del equipo, que se ha situado en la decimotercera posición con 34 puntos, uno por encima de la frontera del descenso que marca el Sevilla C. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Cuatro heridos al colisionar un coche de la Guardia Civil y un turismo en Cuenca

Infobae

Siete fallecidos en otros tantos accidentes en las carreteras este fin de semana

Infobae

España conquista dos platas y dos bronces en los Mundiales de marcha por países

Infobae

Luca Hoek y Carlos Garach se quedan a las puertas del podio

Infobae

88-86. Otro truco de magia de Forrest le amarga debut al 'Ché' Garcia con el Gran Canaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 30% escrutado

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 30% escrutado

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

Un bar despide a un camarero por beberse una cerveza en horario laboral: es improcedente por falta de pruebas y tienen que readmitirlo o pagarle 5.272 euros

María Jesús Montero está llamada a comparecer en el Senado en plena precampaña andaluza: “Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas”

Los cazaminas de España que podrían ayudar en el estrecho de Ormuz: seis buques de fibra de vidrio, sonar avanzado y drones submarinos

ECONOMÍA

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

Qué pasa si se acaba el combustible para los aviones: billetes más caros, menos oferta de vuelos y cancelaciones selectivas

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”