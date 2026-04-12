Detenido un hombre tras la muerte de una mujer precipitada desde una terraza en Pamplona

Pamplona, 12 abr (EFE).- La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, por quebrantamiento de condena, después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge. EFE
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