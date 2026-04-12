Detenido en La Rioja un hombre buscado en Alemania por agredir sexualmente a una menor

Logroño, 12 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en una casilla de campo aislada en una zona rural de La Rioja a un hombre de 67 años buscado por las autoridades alemanas por estar acusado de seis delitos de agresión sexual a una menor de 10 años, nieta de su pareja.

Según ha informado la Guardia Civil de La Rioja, sobre el detenido pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Alemania por su presunta implicación en seis delitos de agresión sexual y lesiones ocurridos en junio de 2024.

La investigación en España se inició hace varias semanas tras una comunicación de la Fiscalía de Traunstein (República Federal de Alemania) en la que se alertó sobre la posible presencia del reclamado en territorio riojano.

La Guardia Civil localizó a esta persona en una casilla de campo aislada situada en una zona rural de La Rioja Baja, donde se había establecido para evitar ser detectado.

Dadas las dificultades de acceso al paraje y el riesgo de fuga, los agentes diseñaron un operativo específico para garantizar la seguridad de la intervención; participaron efectivos del Equipo Pegaso, que emplearon drones para el control aéreo y la vigilancia de la zona y otros agentes.

Tras la detención de este hombre se realizó un registro de esta "casilla" en la que se encontraron dos teléfonos móviles y 33 DVD, que serán analizados por la policía alemana por si pudiera incluir material pedófilo.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que es el órgano competente para tramitar su entrega a las autoridades de Alemania, concluye el comunicado.

EFE

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