Cuatro heridos al colisionar un coche de la Guardia Civil y un turismo en Cuenca

Toledo, 12 abr (EFE).- Cuatro personas han resultado heridas tras la colisión frontal entre un coche patrulla de la Guardia Civil y un turismo en Barajas de Melo (Cuenca).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente se ha producido pasadas las 18:00 horas de este domingo en el kilómetro 5 de la carretera CU-2002, cuando un coche patrulla de la Guardia Civil y un turismo han colisionado frontalmente.

Como consecuencia de la colisión, cuatro personas han resultado heridas: dos guardias civiles, varones de 31 y 32 años que iban en el coche patrulla, y dos ocupantes del otro turismo, una mujer de 56 años y un joven de 18.

Los cuatro han sido trasladados al Centro de Especialidades Médicas de Tarancón, la mujer en UVI y el joven y los dos agentes en dos ambulancias de soporte vital.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado también otra patrulla de la Guardia Civil. EFE