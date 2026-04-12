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Cruz Azul empata 1-1 con América y recupera el subliderato del Clausura mexicano

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México, 11 abr (EFE).- El Cruz Azul empató hoy 1-1 con el América, en uno de los duelos más esperados del torneo Clausura del fútbol mexicano, y recuperó el segundo lugar del torneo.

En la decimocuarta jornada del campeonato, Patricio Salas le dio ventaja a las Águilas y Omar Campos rescató la igualada para los celestes.

América comenzó mejor; creó peligro con el uruguayo Brian Rodríguez y el estadounidense Alex Zendejas, que en el minuto 17 le puso un balón a Salas, letal con el golpe de cabeza.

Los Azules reaccionaron con vigor y comenzaron a pisar el área rival, aunque sin inquietar la portería defendida por Rodolfo Cota.

En el 45+3, Carlos Rotondi le puso un balón a Campos, quien sacó provecho del desorden de la defensa de los azulcremas, y de pierna zurda puso el 1-1.

Cruz Azul empezó mejor la segunda parte, América adelantó líneas y equilibró el partido, con dominio alterno, sin llegadas peligrosas a las áreas.

El Cruz Azul llegó a ocho victorias, cuatro derrotas, dos empates y 28 puntos y saltó al segundo lugar por mejor diferencia de goles a favor y en contra que el Pachuca. Ambos están tres puntos debajo del Guadalajara.

Hoy Pachuca goleó por 4-2 al Santos Laguna, con tres goles de Víctor Guzmán y uno de Carlos Sánchez. El Santos descontó con una diana del argentino Lucas Di Yorio y un autogol de Jonatan Ramírez.

La nota de este sábado la dio el Tigres UANL, al golear al Guadalajara por 4-1.

El argentino Juan Brunetta, con dos goles, su compatriota Ángel Correa, con uno, y el uruguayo Rodrigo Aguirre, con el otro, le dieron la victoria a los Tigres, en tanto Daniel Aguirre descontó por las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito.

En los otros partidos de este sábado, Atlas y Monterrey empataron sin goles, en tanto Querétaro derrotó 3-1 al Necaxa.

La fecha 14 empezó ayer, cuando el León venció por 0-1 al Puebla y el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu derrotó por 1-2 a los Bravos de Juárez.

El panameño Ismael Díaz convirtió un gol de pierna derecha en el minuto 71 para darle el triunfo al León en casa de su rival.

Tijuana se impuso con anotaciones de Kevin Castañeda y Ramiro Árciga, en tanto el brasileño Guilherme Castillo descontó por el cuadro de casa en un duelo que marcó el regreso a la cancha del centrocampista de los Xolos Gilberto Mora, principal talento joven de México, candidato a jugar la Copa del Mundo.

Mañana concluirá la jornada con los partidos Toluca-San Luis y Pumas UNAM-Mazatlán.EFE

(fotos)

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