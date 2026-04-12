Coronas (ERC): "La flotilla hará lo que los Estados no están haciendo con la ayuda humanitaria"

El concejal de Esquerra Republicana (ERC) en el Ayuntamiento de Barcelona y pasajero de la última flotilla, Jordi Coronas, ha explicado este domingo que "la flotilla hará lo que los estados no están haciendo con la ayuda humanitaria".
Así se ha expresado en declaraciones a la prensa desde el puerto de Barcelona, antes de la salida de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, en un día que ha calificado de "mezcla de emociones" por reencontrarse con miembros de la última flotilla y por saber a lo que se enfrentarán los nuevos pasajeros.
Coronas también ha explicado que está convencido "de que en ERC ayudarán "en lo posible para que estas personas puedan alcanzar su misión y sus objetivos".
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