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Colau asegura que la flotilla es "más necesaria todavía" ante la política de Trump y Netanyahu

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La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que la Global Sumud Flotilla es "más necesaria todavía" ante la política que tacha de criminal y genocida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Colau, que fue parte de la comitiva de la última flotilla hacia Gaza que zarpó de Barcelona el 31 de agosto del pasado año, se ha expresado así en declaraciones a la prensa desde el puerto de Barcelona, antes de la salida de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, y ha dicho que "deberían ser los gobiernos" los que rompieran todas las relaciones con Estados Unidos e Israel y que harán tantas misiones como hagan falta.

Ha añadido que Trump y Netanyahu están poniendo al mundo en peligro y ha pedido aislarlos: "Hace falta defender el derecho internacional, hay que defender la vida humana, estamos hablando de mínimos, de salvar la democracia, hay que aislar a Netantahu y a Trump y a juzgarlos por crímenes contra la humanidad.

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