Christo Popov y Kirsty Gilmour conquistan su primer título europeo en Huelva

Huelva, 12 abr (EFE).-El francés Christo Popov y la escocesa Kirsty Gilmour conquistaron su primer título europeo en el Palacio Carolina Marín de Huelva este domingo, en el que, además, el dúo inglés formado por Ben Lane y Sean Vendy se convirtieron en campeones también por primera vez en el dobles masculino.

En la final individual masculina, Christo Popov derrotó en la final por 21-12, 21-19 en 52 minutos al danés Anders Antonsen, doble campeón continental (2021 y 2024) y que partía como máximo favorito en Huelva. Las medallas de bronce fueron para los franceses Toma Junior Popov y Arnaud Merkle.

En la final femenina, la jugadora escocesa Kirsty Gilmour se convirtió por primera vez en campeona de Europa tras cinco subcampeonatos (2016, 2017, 2022, 2024 y 2025) al derrotar en Huelva por 21-17 y 21-15 en 46 minutos a la danesa Line Kjaersfeldt, oro el año pasado ante ella en Horsens (Dinamarca).

Gilmour, que perdió cuatro finales con Carolina Marín (2016, 2017, 2022 y 2024), recibió de manos de la leyenda onubense el trofeo de la carabela de plata, símbolo de Huelva, tras colgarse su primer oro. Line Kjaersfeldt recibió la plata y la turca Neslihan Arin y la danesa Mia Blichfeldt, el bronce.

En la final de dobles masculinos, los ingleses Ben Lane y Sean Vendy, que fueron bronce europeo en 2022, lograron sus primer título continental al imponerse por 21-15 y 21-16 en 36 minutos a los hermanos Christo y Toma Junior Popov, campeones en 2025. Frustraron así el intento de Christo Popov, campeón individual, de ser el primer europeo en lograr el oro en ambas modalidades. El bronce fue para ingleses Alex Green y Zach Russ y los daneses Daniel Lundgaard y Mads Vestergaard.

Los ganadores este domingo se sumaron a los jugadores que conquistaron las medallas el sábado. En el dobles femenino las hermanas Gabriela y Stefani Stoeva se alzaron con su quinto título ante turcas Bengisu Ercetin y Nazlizan Inci, subcampeonas. El bronce fue tanto para las ucranianas Polina Buhrova y Yevhennia Kantemyr como para las danesas Kathrine Vang y Mette Werge.

En el dobles mixto, lograron su primera medalla juntos los daneses Mathias Christiansen y Alexandra Boje. El subcampeonato fue para los ingleses Callum Hemming y Estelle Van Leeuwen. Los bronces los consiguieron los alemanes Marvin Seilde y Thuc Phuong Nguyen y los daneses Jesper Toft y Amalie Magelund.

Se cerraron así siete días de bádminton en Huelva, donde su figura deportiva más representativa, Carolina Marín, recibió un emotivo homenaje sobre la pista, desde donde contempló como se elevó una camiseta con su nombre entre una sonora ovación del público. EFE

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