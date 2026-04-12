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‘Che’ García: Esto duele mucho

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Vitoria, 12 abr (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Ernesto ‘Che’ García, admitió que la derrota en los últimos segundos ante Kosner Baskonia “duele mucho”, pero se mostró “satisfecho” con el trabajo de sus jugadores.

El argentino explicó en rueda de prensa que tuvieron la oportunidad de ganar e incidió en que tenían “ilusión, esperanza y ganas de ganar”. “Lo tuvimos en nuestra mano”, lamentó y recordó que lleva en el equipo cuatro e hicieron “cosas muy buenas”.

“Estuvimos compitiendo y peleando contra un equipo de Euroliga. Jugamos de igual a igual y estoy convencido de que seguiremos por el buen camino y nos vamos a mantener en la ACB”, aseguró el entrenador claretiano, que vio un partido muy parejo cuando el Baskonia reaccionó en la segunda parte con triples y cinco rebotes ofensivos.

“Pudimos bajarles los puntos”, aplaudió el entrenador, que elogió la capacidad del Baskonia.

Sobre la última jugada consideró que les penalizó “la ansiedad de defender”. “Los fuimos a buscar muy arriba y tienen tremendos definidores”, manifestó.

“Cuando estuvimos por detrás no nos desesperamos”, subrayó Ernesto García, que expresó que el equipo no apretó el botón del pánico.

“Faltan ocho partidos que es casi un 25 % del campeonato y eso es muchísimo”, dijo con tranquilidad. “Nos vamos con dolor pero con muchas cosas positivas”, remarcó. EFE

jd/arh

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