Cardona y Alfon dan clara ventaja al Villarreal en San Mamés (0-2)

Bilbao, 12 abr (EFE).- Dos goles de Sergi Cardona y de Alfon dan una clara ventaja al Villarreal sobre el Athletic Club (0-2) al descanso del partido que enfrenta a ambos equipos en San Mamés tras una primera parte decantada por la mayor eficacia visitante.
En el 26, en una jugada iniciada en una buena apertura de Gerard Moreno, Oluwaseyi envió un centro desde la derecha recogido dentro de área por Cardona, que tuvo tiempo para pensar la definición y elevar la pelota sobre la salida de Unai Simón. En el 50, en el quinto de los seis minutos de añadido concedidos por el árbitro, Alfon aprovechó un grave error de Lekue para encarar a Unai Simón y poner el 0-2. EFE
ibn/arh
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