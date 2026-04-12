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Boca e Independiente empatan en la Bombonera

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Buenos Aires,11 abr (EFE).- Boca Juniors e Independiente empataron este sábado 1-1 en un clásico disputado en la Bombonera, la casa Xeneize, que le dio continuidad a la decimocuarta jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Matías Abaldo abrió la cuenta para el ‘Rojo’ en el comienzo del partido y Milton Giménez, de penalti, estableció el empate de Boca.

Tras este empate Boca quedó con 21 puntos, a 3 del líder Estudiantes de La Plata, que también este sábado derrotó con el último aliento por 2-1 a Unión de Santa Fe.

Independiente, en tanto, con este punto llegó a 18 unidades y se ubica en la séptima posición, en una zona que este sábado registró el triunfo del Instituto de Córdoba por 0-1 ante el colista Deportivo Riestra.

Por la Zona B, en tanto, Independiente Rivadavia de Mendoza ratificó su liderato con el triunfo por 3-1 ante Argentinos Juniors, en un grupo que el viernes en el comienzo de la fecha dejó el triunfo por 1-0 de Belgrano de Córdoba ante Aldosivi de Mar del Plata.

Este domingo, en la continuidad de la jornada, Racing Club y River Plate animarán otro de los clásicos de la fecha en un día que completarán los encuentros Platense-Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Newell’s Old Boys-San Lorenzo, Atlético Tucumán-Tigre y Huracán-Rosario Central.

El lunes, entretanto, se jugarán otros cuatro juegos con el clásico del sur del conurbano bonaerense entre Lanús y Banfield como estelar y los restantes son Defensa y Justicia-Talleres, Sarmiento-Gimnasia y Vélez Sarsfield-Central Córdoba. EFE

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