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Beltrán: Hay que poner la cara y seguir, es el momento para estar más fuertes que nunca

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Valencia, 12 abr (EFE).- El delantero argentino del Valencia Lucas Beltrán aseguró, después de la derrota de este sábado contra el Elche en el Martínez Valero, que los jugadores deben dar la cara y estar más fuertes que nunca y lamentó no haber podido recompensar el esfuerzo de los aficionados que les acompañaron.

“Es el momento para estar más fuertes que nunca, poner la cara, decir los errores que tuvimos y hacernos responsables de este momento y salir hacia delante, el grupo tiene mucho carácter y entrega para estas situaciones. Tenemos que demostrarlo en el campo”, dijo en declaraciones al club.

Beltrán reconoció que están “muy dolidos” por el resultado, que les deja a cuatro puntos de distancia con del descenso a falta de que juegue el Mallorca su partido: “Es una mala situación porque tuvimos muchísimas oportunidades para ganar el partido y no las pudimos aprovechar”.

“En lo personal me duele mucho porque el grupo trabaja muy bien, la afición siempre nos apoya y no poderles devolver nada de esto es una mierda. Tenemos que ponerle cara y seguir”, agregó.

El delantero argentino analizó que no estuvieron ‘finos’ de cara a portería. “No aprovechamos las situaciones que tuvimos y nos cuesta muy caro perder acá. Era buen momento para sumar los tres puntos, los merecimos, pero se gana con goles y no merecimientos, así que hoy nos vamos sin nada”, lamentó.

En cuanto al gran desplazamiento de valencianistas a Elche, Beltrán reconoció: “Siempre están con nosotros, independientemente de dónde juguemos y no poder devolverles ese cariño y apoyo es una mierda”. EFE

plm/nhp/apa

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