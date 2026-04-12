Belarra pide que cese "de una vez por todas la complicidad" de Europa con Israel

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido que cese "de una vez por todas la complicidad" de los gobiernos europeos con Israel, incluído el Gobierno de España, y ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo que le puede situar en el lado correcto de la historia no son las palabras sino las acciones.

Así se ha expresado en declaraciones a la prensa desde el puerto de Barcelona, antes de la salida de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, donde ha dicho que el régimen de guerra que, afirma, vive actualmente el mundo comenzó con el "genocidio" en Palestina.

Así, ha llamado a la sociedad a organizarse y movilizarse en apoyo de iniciativas como la de la Global Sumud Flotilla, y ha asegurado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "se vieron obligados a firmar un falso alto al fuego por la presión social" de movimientos como, dice, la anterior flotilla.