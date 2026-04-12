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Belarra exige a Sánchez "acciones" y no solo palabras contra los ataques de Israel

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Barcelona, 12 abr (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que despliegue "acciones" contra Israel por sus ataques al pueblo palestino y que no se quede solo con las "palabras".

Belarra ha acudido este domingo al Moll de la Fusta de Barcelona en el acto de despedida de la Global Sumud Flotilla, que finalmente no emprenderá su viaje este domingo por las condiciones meteorológicas y lo hará en uno o dos días.

En declaraciones a los periodistas, Belarra ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez: "Lo que nos coloca en el lado correcto de la historia no son las palabras, presidente, son nuestras acciones", ha afirmado.

Para la dirigente de Podemos, las acciones del Gobierno de España "se parecen demasiado a una complicidad con el genocidio" de Israel contra el pueblo palestino.

En este sentido, ha dicho que están "intactos" los contratos de armamento entre España y Israel, y otras relaciones comerciales o académicas.

Belarra ha subrayado que el actual "régimen de guerra" al que está sometido Oriente Medio, por los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano, empezó "en primer lugar" en Gaza.

"Si hubiéramos parado a tiempo el genocidio en Gaza no nos encontraríamos con lo que vemos hoy: una guerra a nivel masivo y la vulneración absoluta del derecho internacional humanitario", ha afirmado.

La Global Sumud Flotilla ha organizado una serie de eventos durante todo el fin de semana en el Moll de la Fusta, con música y otras actuaciones, para despedir la flotilla desde Barcelona, ciudad que ha amanecido este domingo con nubarrones pero sin lluvia.

Unas 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

A la flotilla se ha sumado la ONG Proactiva Open Armas, liderada por Òscar Camps, y el barco Arctic Sunrise de Greenpeace, para dar apoyo.EFE

(vídeo) (foto)

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