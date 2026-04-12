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Barcos de la flotilla hacen una salida simbólica aunque no emprenden aún el viaje a Gaza

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Barcelona, 12 abr (EFE).- Barcos de la Global Sumud Flotilla han desamarrado este domingo y han navegado por el Port Vell en una salida simbólica para despedirse de Barcelona, aunque la expedición no emprende aún la marcha hacia Gaza por las condiciones meteorológicas adversas.

Después de un fin de semana de actos reivindicativos en el Port Vell para despedir a la flotilla, finalmente las condiciones meteorológicas de este domingo en Barcelona han impedido que los barcos se adentren en aguas internacionales con destino a la próxima parada del viaje: Sicilia.

Según han explicado los principales activistas de la Global Sumud Flotilla, los barcos desamarran igualmente este domingo del Port Vell y se desplazan a otro puerto de Barcelona, sin concretar cual, para esperar a la salida definitiva, que podría ser mañana o pasado mañana.

Así, a partir de las 14 horas, se han empezado a ver embarcaciones navegando por el Port Vell repletas de banderas palestinas y con la tripulación a bordo despidiéndose alzando los brazos.

Eso sí, era una despedida simbólica porque las embarcaciones volverán a amarrar en otra zona portuaria que la organización no ha querido revelar por "cuestiones de seguridad".

Unas 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional. EFE

(foto) (vídeo)

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