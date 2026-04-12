Bailly: "Hemos demostrado que somos una familia"

Vigo, 12 abr (EFE).- El marfileño Eric Bailly, defensa del Real Oviedo, destacó la importancia del triunfo logrado frente al Celta en Balaídos, donde encadenaron la segunda victoria consecutiva, la tercera en las últimas cuatro jornadas.

“Es una victoria muy importante. El equipo ha hecho un partido muy serio. Hoy hemos demostrado que somos una familia, que estamos unidos y que vamos a pelear hasta el final por cumplir ese objetivo”, comentó el futbolista.

Bailly agradeció el “apoyo incondicional” de los aficionados desplazados a Vigo, mandó un mensaje de optimismo a su afición e incidió en la importancia de mantener la portería a cero “ante un gran equipo y en un campo tan difícil”.

“Esta victoria nos tiene que ayudar para lo que nos queda, aquí nadie se va a entregar. Ahora estamos en un buen momento y tenemos que seguir en esta línea”, concluyó. EFE

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