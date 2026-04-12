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Aspas: "El primer gol fue un jarro de agua fría"

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Vigo, 12 abr (EFE).- El capitán del Celta, Iago Aspas, admitió que el tempranero tanto de Alberto Reina (m.4) hizo mucho daño a su equipo, que no estuvo “cómodo” en ningún momento frente a un Oviedo que apenas sufrió en Balaídos.

“La primera que han tenido nos la han metido y nos ha sentado como un jarro de agua fría. No hemos estado cómodos ante el rival, no hemos generado ese fútbol que solemos generar en casa porque a veces puede caer cara o caer cruz. Siempre ponernos de frente, jugar en último tercio, acumular pases, tener ocasiones. Hoy no las hemos tenido”, analizó.

El atacante gallego, que entró en el descanso del partido, pidió no pensar “ni un minuto más” en la derrota ante el conjunto asturiano y centrarse en el “importante” duelo del próximo jueves contra el Friburgo alemán.

“No quiero pararme ni un minuto más en este partido, mi cabeza ya está en el ilusionante partido del jueves”, comentó Aspas, quien no escondió su decepción por no asaltar la quinta plaza pero incidió en mirar al futuro.

“A levantar la cabeza desde ya, a pensar en el siguiente partido. Vamos sextos en liga a dos puntos del quinto. Teníamos una oportunidad, no ha podido ser. A pensar en el siguiente partido, no nos queda otra”, concluyó. EFE

dmg/og

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