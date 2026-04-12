Arturo Ruiz, del Covirán: "Es innegociable que los jugadores peleen y se dejen la piel"

Murcia, 12 abr (EFE).- Arturo Ruiz, entrenador del Covirán Granada, pese a la vigésimo tercera derrota en 23 encuentros de la Liga Endesa de baloncesto para su equipo, con el 107-91 encajado en la pista del UCAM Murcia, resaltó el esfuerzo realizado, algo que calificó como "innegociable".

El técnico malagueño hizo una valoración del encuentro a su llegada a la sala de prensa del Palacio de los Deportes de la capital del Segura: "Fue un partido en el que el UCAM empezó muy bien, al nivel físico que muestra especialmente en casa y dominando el rebote mientras que nosotros no estuvimos al 100 % concentrados. No obstante, en la segunda parte comenzamos a subir el nivel defensivo, conseguimos siete rebotes en ataque por los dos del rival y en el último cuarto tuvimos un triple para habernos colocado a uno pero no lo anotamos".

"No supimos controlar los últimos minutos, en los que Jonathan Rousselle no estaba en la cancha al haber sido eliminado por faltas y Lluís Costa se encontraba dolorido con un golpe aunque pidió volver y está bien para el próximo partido", añadió.

Ruiz dio importancia y mérito al esfuerzo de los suyos en la situación en la que están, cerca de descender a Primera FEB. "Queremos ganar pero lo que es innegociable es que la gente que viene a vernos, y que es algo que agradecemos, vea a sus jugadores que pelean, se dejan la piel y se tiran al suelo. Eso es lo que les pido para que estén orgullosos del trabajo hecho, especialmente por los aficionados", apostilló. EFE

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