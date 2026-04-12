Aparece el cuerpo sin vida de una mujer en una playa de Gipuzkoa

San Sebastián, 12 abr (EFE).- El cuerpo sin vida de una mujer ha aparecido este domingo en la playa de Itzurun de Zumaia (Gipuzkoa), ha informado el Departamento vasco de Seguridad, que ha precisado que la mujer "no presenta signos de violencia", aunque "todas las hipótesis están abiertas".

La misma fuente ha precisado que el aviso se ha producido a las 7:55 horas, cuando un paseante ha alertado de la presencia de un cadáver en las proximidades de la orilla en esta playa, ubicada entre los acantilados del 'flysch'.

La Policía vasca ha acordonado la zona hasta la que se ha trasladado ya la comitiva judicial.

El cadáver de la mujer, cuya identidad se desconoce, será trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián para practicarle la autopsia que determinará las causas de la muerte. EFE

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