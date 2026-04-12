Abascal asegura que Orbán deja una "honda huella" y que su derrota electoral "pone en peligro" a Hungría

El presidente de Vox, santiago Abascal, ha lamentado este domingo la derrota del hasta ahora primer ministro húngaro Viktor Orbán y ha advertido de que su marcha "pone en peligro" a Hungría.

"Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista", ha escrito Abascal en su cuenta de la red social 'X', donde ha instado a "seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones".

En su mensaje, el líder de Vox ha afirmado que Orbán --del partido Fidesz-Unión Cívica Húngara-- "deja una Hungría mucho mejor de la que recibió", así como "una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa".

Abascal y Orbán coincidieron el pasado 21 de marzo en un acto en Budapest en el marco de las elecciones legislativas húngaras. Durante su encuentro, el presidente de Vox le alabó asegurando que "es el verdadero protector de Europa" y un dirigente "fiel a su palabra y que se debe exclusivamente a los intereses de su nación y de los húngaros".

El político húngaro, por su parte, señaló a Santiago Abascal como su "jefe" y se deshizo en elogios hacia él. "Él es mi jefe. No se podría querer un líder mejor que tú", expresó Orbán.