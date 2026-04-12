A prisión por un robo con violencia el presunto autor del crimen machista de Basauri

Bilbao, 12 abr (EFE).- El hombre de 45 años que fue detenido por su presunta implicación en la muerte de su pareja, ocurrida el pasado 1 de abril en Basauri (Bizkaia), y posteriormente puesto en libertad, ha ingresado en las últimas horas en prisión tras ser arrestado por un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido en Bilbao.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína, el individuo fue detenido de nuevo la noche de este pasado viernes en la calle Ribera por agentes de la Policía municipal, por un delito de robo con violencia e intimidación perpetrado contra dos hombres a los que propinó varios golpes en la cara.

A ello se le ha sumado una segunda denuncia también interpuesta contra él la tarde del mismo viernes por presuntamente causar lesiones graves a otra persona.

Por todo ello, el juez ha decretado finalmente su ingreso en el centro penitenciario de Basauri (Bizkaia), han indicado las mismas fuentes.

El individuo se encontraba en libertad después de que el Juzgado de Guardia de Bilbao acordara el pasado día 4 su libertad provisional con la obligación de comparecer todos los días ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao, además de procederse a la retirada de su pasaporte.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad confirmó este viernes como crimen machista el asesinato de la mujer. EFE